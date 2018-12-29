İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Sevtap Şimşek, romatizmal hastalıkların tedavisinde sık kullanılan kortizonlarla ilgili uyarılarda bulundu.



İHA'nın haberine göre, kortizonların 1950'lerden bu yana kullanıldığını belirten Sevtap Şimşek, “Kortizonlar, etki ve yan etkileri çok iyi bilinen doğal ilaçlardır. Doğaldır çünkü kortizon üretimi, aynı zamanda her sağlıklı insanın vücudunda vardır. Ama tıpkı diğer ilaçlardaki gibi doğru zamanda, doğru teşhis ve doğru dozda kullanıldığında faydalıdır. Yanlış kullanılan kortizonlar da aynı yanlış kullanılan diğer ilaçlar gibi zararlıdır. Kortizonlar, başta alerji ve bağışıklık sistemi olmak üzere pek çok sistemde etkileri olan ilaçlardır. Bu etkilerin bir kısmı, bazı hastalıkların tedavisi için çok önemli olup kortizonları ilaç olarak kullanmamızın sebebidir” diye konuştu.



Uzm. Dr. Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kortizonlar genellikle tek başına kullanılmaz, yanında diğer romatizma ilaçlarıyla beraber ve özellikle başlangıç tedavide kullanılır. Tedavi sırasında da olabildiğince erken sürede, doz azaltılarak kesilir veya olabilecek en düşük dozda devam edilir. Tedavi sırasında olabilecek yan etkilerden korunmak için bol sıvı almak, az tuzlu ve az yağlı yemek, hareket ve doktorun tavsiye ettiği saatlerde kullanmak önemlidir. Özel durumlar dışında kortizonların genellikle sabah erken saatlerde alınması, yan etkilerinin azalması açısından önemlidir. Özetle kortizonlardan korkmayalım, yanlış kullanmaktan ve ehil olmayan ellerde kullanılmasından korkalım. Unutmayalım ki zehrin çok az bir dozu ilaç olarak tedavide kullanılabilirken, yaşam için vazgeçilmez olan su veya şekerin fazlası zehir olabilir."

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