Kortrijk - KV Oostende düellosu

Kortrijk ve KV Oostende, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Belçika 1.Lig A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:30. Kortrijk 1 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken KV Oostende 3 puanda ve 11. sırada. Kortrijk son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. KV Oostende, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 431 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kortrijk kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, KV Oostende sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Kortrijk önceki hafta Sporting Charleroi mücadelesinde 2-0 kazandı.

KV Oostende ise Standard Liege maçında 2-3 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Kortrijk, 1 gol attı ve 4 gol yedi.

KV Oostende, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. KV Oostende, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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