Körzüt Kalesi'nde 2 çivi yazılı kitabe ile Urartu tapınağı bulundu

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Aynı bölgede geçen yıl yapılan çalışmalarda yine bu susi tapınağına benzer tapınak daha tespit ettiklerini anlatan Doç. Dr. Erdoğan, "Ama bu bizim bildiğimiz tapınaklardan farklı.

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Geçen yıl tespit ettiğimiz yapının bir tapınak olmama ihtimali var. Planları benzer olduğu için biz bunun bir tapınak olacağını düşünmekteyiz. Bu şu açıdan önemli, bir kalede birden fazla tapınak olması önemli çünkü Urartularda çok yaygın bir anlayış değil.