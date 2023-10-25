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        Haberler Yaşam Körzüt Kalesi'nde 2 çivi yazılı kitabe ile Urartu tapınağı bulundu

        Körzüt Kalesi'nde 2 çivi yazılı kitabe ile Urartu tapınağı bulundu

        Van'ın Muradiye ilçesindeki Körzüt Kalesi'nde yürütülen kurtarma kazılarında 2 çivi yazılı kitabe ile 2800 yıllık Urartu tapınağı bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 11:36 Güncelleme: 25.10.2023 - 11:36
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        Muradiye ilçesinin Uluşar Mahallesi'nde bulunan Urartulara ait Körzüt Kalesi'nde 13 Ekim'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Van Müzesi başkanlığınca, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sabahattin Erdoğan'ın bilimsel danışmanlığında, Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin de katılımıyla kurtarma kazısı başlatıldı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Kazılarda önemli bulgulara ulaşıldı. Çalışmaların yürütüldüğü bölgede, tapınağın kuzey cephesinde 2 çivi yazılı kitabe ile 2800 yıllık Urartu Tapınağı bulundu.

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        KALE KRAL MİNUA TARAFINDAN YAPILDI

        Doç. Dr. Sabahattin Erdoğan, 2023 yılı Körzüt Kalesi kurtarma kazısı çalışmalarına 13 Ekim´de başladıklarını belirterek, "Çalışmalarımız sırasında yaklaşık tarihi 2800 yıllık olan Urartu Tapınağı tespit ettik.

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        Bu tapınak rizaritli (payanda) dediğimiz kule tipli bir susi tapınağıdır. Bu önemli bulgunun dışında tapınağın hemen kuzey cephesinde 2 adet çivi yazılı kitabe bulduk.

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        Bu kitabelerden anladığımız kadarıyla kalenin ve tapınağın Kral Minua tarafından yapıldığını anlamış bulunmaktayız. Kitabelerle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

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        Bu çalışmaların dışında kalenin Kral Minua tarafından yapıldığını anladık. Bunun dışında kalenin Urartu, (antik) dönemindeki isminin ne olduğunu belki bu yazıtlar sayesinde öğreneceğiz" dedi.

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        Aynı bölgede geçen yıl yapılan çalışmalarda yine bu susi tapınağına benzer tapınak daha tespit ettiklerini anlatan Doç. Dr. Erdoğan, "Ama bu bizim bildiğimiz tapınaklardan farklı.

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        Geçen yıl tespit ettiğimiz yapının bir tapınak olmama ihtimali var. Planları benzer olduğu için biz bunun bir tapınak olacağını düşünmekteyiz. Bu şu açıdan önemli, bir kalede birden fazla tapınak olması önemli çünkü Urartularda çok yaygın bir anlayış değil.

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        Van Çavuştepe Kalesi'nde benzer bir örnek var. Bu da şunu gösteriyor, şu an yani 2023 yılında tespit ettiğimiz susi tapınağından erken bir döneme ait gibi gözükmekte. Eğer bu da bir tapınak yapısı ise olasılıkla bu da yerel tanrılara ait bir tapınak olarak gözükmektedir" dedi.

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        TURİZME KATKI SUNACAK

        Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan ise kurtarma kazısı çalışmalarının devam ettiğini bu kazı çalışmalar kapsamında Urartu dönemine ait yazıt bulunduğunu söyledi. Kaymakam Aydoğan, "Bu yazıtların Kral Minua dönemine ait olduğu ve bir seferi anlattığı bilgisini yetkililer bize verdi.

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        Bu bölge Urartu döneminden beri medeniyetlere ev sahipliği yapmış önemli bir bölge. Bu Körzüt Kalesi'nde devam eden kazı çalışmalarını da ekiplerimiz yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Hem YYÜ, hem de Van Müzesi'nden gelen ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda Kral Minua dönemine ait Urartu yazıtları gün yüzüne çıktı. Önümüzdeki günlerde de kazı çalışmaları devam edecek.

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        Muradiye ilçemizde bulunan Körzüt Kalesi tarihe ışık tutuyor ve bulunan yazıların ilçemiz turizmine katkı sağlayacağını, özelikle tarih severlerin, bu konuda araştırma yapanların ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. İnşallah devam eden kazı çalışmalarımızla yeni eserlerle de karşınıza çıkacağız" diye konuştu.

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        #Körzüt Kalesi
        #çivi yazılı kitabeler
        #Urartu tapınağı
        #haberler
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