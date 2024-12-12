KOSGEB, İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit olmak üzere destek sağlıyor. Başvuruların 31 Aralık'a kadar devam ettiği desteğin iki döneminde 1.064 projeye toplamda 1 milyar 481 milyon TL tutarında destek verildi. Peki, KOSGEB başvuru tarihi ve geri ödeme planı nedir? İşte, KOSGEB desteği hakkında detaylar...