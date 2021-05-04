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KOSGEB kredi başvuru ekranı: KOSGEB faizsiz kredi başvuru şartları nelerdir?

KOSGEB faizsiz kredi başvuruları alınmaya devam ediyor. Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler ise 75 bin liraya kadar faizsiz krediden yararlanabilecek. Peki, KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır?

KOSGEB kredi başvuru ekranı: KOSGEB faizsiz kredi başvuru şartları nelerdir?

KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Sorusu işletme sahibi olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs sebebiyle ekonomik yönde sıkıntı yaşayan işletmeler için hükümet harekete geçerek destek paketi hazırladı. Buna göre mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler ise 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz krediden faydalanabilecek. Başvurular 3 Mayıs-21 Mayıs'a kadar devam edecek.

KOSGEB FAİZSİZ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KOSGEB faizsiz kredi başvuruları 3 Mayıs itibariyle başlıyor. Başvurular e Devlet üzerinden yapılacak. Bu program ile teknoloji tabanlı start-up'lar ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ve imalat sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere faizsiz ve 3 yıl geri ödemesiz kredi desteği sağlanacak.

KOSGEB BAŞVURU EKRANI

Mikro işletmeler, 30 bin liraya kadar küçük işletmeler, 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Bu sektörlerde şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile başvurularını yapabilirler. Başvurular 21 Mayıs'ta sona erecek.

KOSGEB FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU HAKKINDA

Bakan Varank,"Cumhurbaşkanımız KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni destek programımızı duyurdu. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı, imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge gibi sektörlerde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin finansmana kolay erişimini hedefliyor. Bu program ile Kovid-19'dan etkilenen işletmelerimizi destekleyeceğiz. 2020'de 2019'a kıyasla belirli bir gelir kaybına uğrama veya nakit akışı bozulma durumuna bakacağız. Kapsama giren ve 2020 yılı mart ayı istihdamını koruyan işletmelerimiz, geri ödemeli bu desteğimizden faizsiz olarak yararlanabilecek. İşletmelerimiz 3 yıl sonra, yani 2024'ten itibaren ödemelerini eşit taksitlerle yapacak."

İLK ÖDEMELER HAZİRANDA

Teknoloji tabanlı start-up'ların bu yıl içinde gerçekleştirdikleri veya gerçekleştirmeyi planladıkları teknoloji faaliyetleri için de ekstra 25 bin liraya kadar ilave destek sağlayacaklarını belirten Varank, şunları ifade etti:

"Yine bu start-up'lara özel olarak, gelir kaybı veya nakit akışı kriterine bakmayacağız. Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan yararlanabileceğini öngörüyoruz. Şu anki hedefimiz, haziran ayında ilk destek ödemelerini yapmak. Mikro ve küçük ölçekli şartları tutan işletmelerimizin finansmana hızlı ve kolay erişimini sağlayacak bu desteğimizin Türkiye'deki KOBİ ekosistemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle mikro ve küçük işletmeleri, bu programımızdan yararlanmaya davet ediyorum."

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