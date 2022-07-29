Banka çalışanı eve gelince ortaya çıktı 0:00 / 0:00

DHA

Ankara'da yalnız yaşayan emekli Ahmet Baştuğ (69), evinin banyosunda ölü bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Özel bin bankanın çalışanı, işlem için yaklaşık bir haftadır ulaşamadığı Ahmet Baştuğ'un evine gitti. Banka çalışanı, evin önüne gelince aldığı kötü koku üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

POLİS EVE PENCEREDEN GİRDİ

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, pencereden eve girdi. Ekipler, evde yaptığı kontrolde Baştuğ'u banyoda hareketsiz şekilde buldu. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Baştuğ'un hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKLAŞIK BİR HAFTA ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

Belediye tabibince yapılan ilk kontrolde, Başbuğ'un yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği belirlendi. Baştuğ'un cansız bedeni, evde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

YEĞENİ, 4 AYDIR HABER ALAMADIĞINI SÖYLEDİ

Öte yandan haber almasıyla olay yerine gelen Ahmet Baştuğ'un yeğeni İlker Fırat, dayısından yaklaşık 4 aydır haber alamadığını söyledi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.