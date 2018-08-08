Güney Kore medyasına açıklama yapan araştırmacılar, kadının "sahte din" üyesi olduğunu ve çeşitli sorunlarını çözmek için alışılmamış din rituellerine başvurduğunu söyledi.

Korea Times'ın haberine göre, 40 yaşındaki Güney Koreli kadın kötü şanstan kurtulmak için "ölüm deneyimi" yaşaması gerektiğine inanarak manevi tören için girdiği ahşap tabutta ölü bulundu.

Bu olağandışı ayin, gece yarısı Güney Kore'nin merkez bölgesi Gumi'de yaşandı. Polislerin ifadelerine göre 3 kadın ahşap tabutlarda yatıp uyuyordu.

Yaşamını yitiren Güney Koreli kadın, içerisinin çok sıcak olduğunu nefes alamadığını söyledi ve tabuttan çıkmaya çalıştı fakat arkadaşları bunu ayinin bir parçası sandılar ve müdahale etmediler.

Güney Koreli kadının ölüm sebebinin henüz belirlenemediğini söyleyen yetkililer hava geçirmez tabuttun içinde uyurken boğulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Yerel medya, olaya aşina olan araştırmacılar, bu 3 kadının "sahte din" tarikatının sıkı takipçileri olduğunu aktardılar.

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