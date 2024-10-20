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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kovalamaca sırasında polis aracı devrildi | Son dakika haberleri

        Kovalamaca sırasında devrilen polis aracındaki 2 polis yaralandı

        Çorum'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan hafif ticari aracı takip ederken devrilen polis otosundaki 2 polis yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 20:07 Güncelleme: 20.10.2024 - 20:07
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        Kovalamaca sırasında polis aracı devrildi
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        Çorum'da A.K. idaresindeki hafif ticari aracın sürücüsü, Buharaevler Mahallesi’nde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

        Aracı takibe alan polis ekiplerinin kullandığı araç, Buharaevler Mahallesi Silimkent TOKİ yolunda devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada polis otosunda bulunan komiser Hidayet K. ve polis memuru Mustafa U. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli araç kaza yerine yakın bir mesafede ekiplerce yakalandı.

        Ehliyetsiz olduğu öğrenilen A.K. gözaltına alınarak ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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