Kovid-19 belirtilerinde koku ve tat problemleri daha belirleyici

AA

Medipol Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yıldırım Ahmet Bayazıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada mevsimsel hastalıkların ilkbahar ve sonbaharda daha sık görüldüğünü söyledi.

Bu mevsimlerde daha çok üst solunum yolu hastalıkları görüldüğüne dikkati çeken Bayazıt, bu problemlerin burun ve boğazda rahatsızlıklara sebep olduğunu anlattı.

Bu hastalıkların yüzde 80-90'ının virüs kaynaklı olduğunu dile getiren Bayazıt, "Bu hastalıkları yapabilecek pek çok virüs var. Bu hastalıkların yaptığı semptomlar ve problemler benzer." dedi.

- "Kovid her şeyi taklit edebiliyor"

Bayazıt, koronavirüs ile bu hastalıklar arasındaki farkları ayırt etmenin bazen zor bazen kolay olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bunlar kendilerini burun tıkanıklığı, burun akıntısı, gözer etrafında ağrı, baş ağrısı, geniz akıntısı, boğaz ağrısı ve kaşıntısı, hapşırık, öksürük, vücutta kırgınlık ve ateş ile gösterir. Bu hastalıklarda hepsi birlikte veya ayrı olarak ortaya çıkabiliyor. Bu hastalıklar grip, nezle, sinüs problemleri, farenjit, bademcik enfeksiyonlarıdır. Bunların yansımaları olarak da orta kulak ve alt solunum yolları enfeksiyonları ortaya çıkabiliyor. Kovid-19 olup olmadığımızı bu benzerliklerden dolayı anlamak bazen zor bazen kolay. Çünkü Kovid her şeyi taklit edebiliyor. Bazen hiçbir şikayet olmuyor, bazen de çok ağır bir tablo oluşturuyor. O yüzden sapla samanı ayırmak burada çok zor bir iş aslında."

- "Haftalarca süren öksürükler olabilir"

Ateş ve diğer belirtilerin diğer gribal enfeksiyonlarda da olduğuna vurgu yapan Bayazıt, şu ifadeleri kulandı:

"Ancak koku alamama veya koku almada azalma, tat duyunuzda kayıp varsa Kovid olma ihtimaliniz oldukça kuvvetli. Bunlar yok ise gribal enfeksiyon da olabilir, Kovid de olabilir. Tanıyı ancak test yaparak anlayabiliriz. Ama koku ve tat problemli Kovid'de çok belirgin bir özellik. Neredeyse hastaların yüzde 60’ında görülebilecek bir şey. Tat ve koku dışındaki diğer problemler Kovid veya diğer hastalıklar arasındaki ayırt edici bir şey sağlamıyor. Kovid'de ateş daha oynaktır normal gribe göre. Öksürük, Kovid-19'da daha belirgin ve daha uzun sürelidir. Haftalarca süren öksürükler olabilir. Normal gribal enfeksiyonlarda bunlar daha kısa süreli olabilir. 1 hafta 10 günde toparlar. Ama Kovid'de bazen 1 ay sürüyor. Kovid'in en sık özelliklerinden biri olsa da ateş her hastada olmuyor. Normal gribal enfeksiyonla boğaz ağrısını çok beklemeyiz aslında hafif geçer genelde. Kovid'de ise yer değiştirir boğaz ağrıları. Bir gün boğazın solu ağrır, bir gün sağı ağrır ve bu bazen haftalarca sürebilir."

Bayazıt, hem normal gribal enfeksiyonlarda hem de Kovid-19'da kas ve eklem ağrısının olabileceğini, gribal enfeksiyonlarda bu ağrıların kişiyi daha az rahatsız eden boyutta ve daha kısa süreli olduğunu kaydederek, Kovid'de ise kas ve eklem ağrılarının daha yoğun ve daha uzun, haftalarca sürebildiğini aktardı.

- "Alerjide hafif bir ısınma, Kovid'de ise ateş vardır"

Medipol Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu da sonbahar ve ilkbaharda daha sık görülen alerjinin vücudun savunma sisteminin bir parçası olduğunu vurguladı.

Dışarıdan gelen yabancı maddelere karşı insan vücudunun bir reaksiyon gösterdiğini dile getiren Akkoyunlu, şunları kaydetti:

"Bu reaksiyon gelen yabancı cismin geldiği noktaya ve geliş şekline göre değişebilmekte. Kolunuzda bir bileklik vardır. Vücut bunu yabancı bir cisim olarak algılar ve o bölgede kızarıklar meydana gelir. Veya solunum yollarından aldığınız yabancı ve zararlı partiküller, iritan dediğimiz maddelere karşı vücut bir reaksiyon gösterir. Burundan aldığınız üst solunum yollarından gelen bir madde ise hapşırıkla beraber, üst solunum yolu bölgesinde ağız, burun ve geniz bölgesinde tutarak akmaya çalışır. Eğer boğazdan aşağı inmişse öksürükle beraber bu yabancı maddeleri atmaya çalışır. Göz yaşarması meydana gelir burun akıntısı meydana gelir. Alerji, gelen yabancı maddeleri akıntıya ve balgama yapıştırarak atmaya çalıştığı savunma sisteminin bir parçasıdır."

Alerjinin Kovid-19'dan tamamen bağımsız bir durum olduğunu anlatan Akkoyunlu, Kovid'e benzer semptomları göstermesi nedeniyle bazı hastaların şüphelenerek kendilerine başvurduğunu belirtti.

- "Kovid'de öksürük daha çok geç evre ortaya çıkan bir durumdur"

Akkoyunlu, alerjide olan hapşırıklar ve öksürüğün Kovid-19'da da olabildiğini dile getirerek, iki hastalık arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları şöyle sıraladı:

"Alerjide çok enderdir ateş olması. Alerjide 37,5’lere kadar çıkan bir ateş vardır. Kovid'de benzer olmakla beraber 38,2’inin üzerinde ateş söz konusudur. Tabiri caizse alerjide hafif bir ısınma, Kovid'de ise ateş vardır. Alerjide hafif ateş, kırgınlık ve halsizlik olabilir. Kovid-19'da belirgin ve geçici olmayan bir halsizlik, ciddi bir kırgınlık, bazen koku ve tat duyusunda kayıplarla beraber semptomlar görürüz. Kovid'de öksürük erken evrede değil daha çok geç evre ortaya çıkan bir durumdur."

Kovid-19'un virüs kaynaklı olduğunu kaydeden Akkoyunlu, "Alerjide alerjiyi önleyen ilaçlar veririz. Kovid-19'da ise iki tür tedavi ediyoruz. Erken dönemde virüsü baskılayıcı savunma sistemine yardımcı tedaviler veriyoruz." dedi.