Salg\u0131n nedeniyle i\u00e7 ve d\u0131\u015f hat u\u00e7u\u015flar\u0131n\u0131n durduruldu\u011fu ve \u00e7ok say\u0131da iptalin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 \u0130stanbul daki havalimanlar\u0131nda, bu y\u0131l\u0131n ocak, \u015fubat, mart ve nisan aylar\u0131ndaki hava trafi\u011fi ve yolcu say\u0131s\u0131nda, ge\u00e7en senenin ayn\u0131 d\u00f6nemine g\u00f6re azalma g\u00f6r\u00fcld\u00fc. AA muhabirinin Devlet Hava Meydanlar\u0131 \u0130\u015fletmesi (DHM\u0130) Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc verilerinden derledi\u011fi bilgiye g\u00f6re, Atat\u00fcrk Havaliman\u0131 nda ocak-nisan d\u00f6neminde 9 bin 824 sefer icra edildi. U\u00e7u\u015flar\u0131n 2 bin 232 si i\u00e7 hat, 7 bin 592 si d\u0131\u015f hatta ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Y\u0131l\u0131n ilk d\u00f6rt ay\u0131nda, Sabiha G\u00f6k\u00e7en Havaliman\u0131 nda i\u00e7 hatta 28 bin 593, d\u0131\u015f hatta 19 bin 654 olmak \u00fczere 48 bin 247 sefer yap\u0131ld\u0131. Ayn\u0131 d\u00f6nemde, \u0130stanbul Havaliman\u0131 ndan yolcular, icra edilen toplam 87 bin 856 seferle seyahat etti. Bu seferlerin 22 bin 255 i i\u00e7 hat, 65 bin 601 i ise d\u0131\u015f hat noktalar\u0131na yap\u0131ld\u0131. B\u00f6ylece, bu y\u0131l\u0131n ocak-nisan aylar\u0131nda \u0130stanbul daki t\u00fcm havalimanlar\u0131ndan 53 bin 80 i i\u00e7 hat, 92 bin 847 si d\u0131\u015f hat olmak \u00fczere, toplam 145 bin 927 sefer d\u00fczenlendi. Ge\u00e7en senenin ayn\u0131 d\u00f6neminde kentteki havalimanlar\u0131ndan 218 bin 650 sefer icra edildi\u011fi hesaplanm\u0131\u015ft\u0131. Bu y\u0131l\u0131n ocak-nisan d\u00f6neminde yap\u0131lan sefer say\u0131s\u0131, ge\u00e7en senenin ayn\u0131 d\u00f6nemine g\u00f6re 72 bin 723 azald\u0131. \u0130stanbul daki havalimanlar\u0131ndan yap\u0131lan seferlerde azalma oran\u0131 yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 33 olarak hesapland\u0131. - \u0130stanbul Havaliman\u0131 ndan 12 milyon yolcu u\u00e7tu Atat\u00fcrk Havaliman\u0131, ge\u00e7en y\u0131l, 6 Nisan da sona eren b\u00fcy\u00fck ta\u015f\u0131nman\u0131n ard\u0131ndan sadece \u00f6zel ve kargo u\u00e7u\u015flar\u0131na ev sahipli\u011fi yapmaya ba\u015flad\u0131, havaliman\u0131ndan tarifeli yolcu ta\u015f\u0131nmad\u0131. Sabiha G\u00f6k\u00e7en Havaliman\u0131 ise ocak, \u015fubat, mart ve nisan ay\u0131nda i\u00e7 hatta 4 milyon 316 bin 677, d\u0131\u015f hatta 2 milyon 727 bin 36 yolcuya hizmet verdi. Toplam 7 milyon 43 bin 713 yolcu, bu havaliman\u0131ndan ocak-nisan d\u00f6neminde seyahat etti. \u0130stanbul Havaliman\u0131 nda, y\u0131l\u0131n ilk d\u00f6rt ay\u0131nda i\u00e7 hatta 3 milyon 106 bin 961, d\u0131\u015f hatta 9 milyon 170 bin 592 yolcu a\u011f\u0131rland\u0131. Bu d\u00f6nemde, 12 milyon 277 bin 553 yolcu, i\u00e7 ve d\u0131\u015f hat seferleri i\u00e7in havaliman\u0131n\u0131 kulland\u0131. S\u00f6z konusu d\u00f6nemde, \u0130stanbul daki t\u00fcm havalimanlar\u0131ndan i\u00e7 hatta 7 milyon 423 bin 638, d\u0131\u015f hatta 11 milyon 897 bin 628 olmak \u00fczere, toplam 19 milyon 321 bin 266 yolcu seyahat etti. Ge\u00e7en y\u0131l\u0131n ocak, \u015fubat, mart ve nisan ay\u0131nda, \u0130stanbul daki havalimanlar\u0131nda 31 milyon 901 bin 43 yolcu a\u011f\u0131rlanm\u0131\u015ft\u0131. \u0130stanbul havalimanlar\u0131n\u0131n yolcu say\u0131s\u0131n\u0131n ge\u00e7en senenin ayn\u0131 d\u00f6nemine g\u00f6re 12 milyon 579 bin 777 azald\u0131\u011f\u0131 belirlendi.