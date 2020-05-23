Kovid-19 nedeniyle kapatılan Kıyamet Kilisesi yarın yeniden açılıyor

AA

Kiliseden yapılan yazılı açıklamada, pazar gününden itibaren Kovid-19 semptomlarını taşımayan ve aynı anda en fazla 50 kişi olacak şekilde ziyaretçilerin içeri alınmaya başlanacağı belirtildi.

Ziyaretçilerin maske takması ve sosyal mesafeye dikkat etmesi zorunluğu getirilirken, kilise içindeki taş ve diğer malzemelere dokunulmasına izin verilmeyecek.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te içinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir bölgesinde yer alan Kıyamet Kilisesi, Hristiyanlık inancına göre çarmıha gerilen Hazreti İsa'nın defnedildiği ve daha sonra dirilerek göğe yükseldiği alan olması dolayısıyla Hristiyan dünyasının en kutsal mekanlarından bir sayılıyor.

Kıyamet Kilisesi, Kovid-19 nedeniyle mart sonunda kapatılmıştı.