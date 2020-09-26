Kovid-19 salgınında Tahran'da 12 bin kişi hayatını kaybetti

AA

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a konuşan Tahran Şehir Konseyi Sağlık Komitesi Başkanı Nahid Hüdakeremi, salgının başkentteki durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Şehirde üçüncü dalganın başlamasıyla vaka sayısının arttığını ve günlük can kaybının 90'a ulaştığını ifade eden Hüdakeremi, "Tahran'da şimdiye kadar 12 bin kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti." dedi.

Hüdakeremi, üçüncü dalganın henüz tepe noktasına ulaşmadığını ve bu dalgada ölü sayısındaki artış ihtimalinin ilk iki dalgadan daha fazla olduğunu söyledi.

Şehirdeki özel ve devlet hastanelerinin kapasitesinin salgındaki artış nedeniyle dolduğunu aktaran Hüdakeremi, "Birçok vatandaş, hastane hastane dolaşarak virüse yakalanan aile üyeleri için boş yatak arıyor." ifadelerini kullandı.

Tahran Koronavirüsle Mücadele Komitesi Başkanı Ali Rıza Zali, 17 Eylül'de yaptığı açıklamada, başkentteki salgın vakaları ve can kayıplarında artış olduğunu ve üçüncü dalganın başladığını söylemişti.

İran Sağlık Bakanlığı bugün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 25 bin 394'e, vaka sayısının da 443 bin 86'ya yükseldiğini açıklamıştı.