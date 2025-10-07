Habertürk
        Köyde koyunlara ayı ve kurtlar saldırdı | Son dakika haberleri

        Alucra'da köyde koyunlara ayı ve kurtlar saldırdı: 5 koyun öldü, 18'i kayıp

        Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Günügüzel köyünde ağıldaki koyunlara önce ayı ardından kurtlar saldırdı. Olay 5 koyun ölürken, 18 koyun ise kayboldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 15:52 Güncelleme: 07.10.2025 - 15:52
        Köyde koyunlara ayı ve kurtlar saldırdı
        Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Günügüzel köyünde geçen hafta sonu yaşanan olayda, köy muhtarı ve hayvan yetiştiricisi Mithat Hamurcu'ya ait koyun ağılına gece saatlerinde ayı saldırdı. Ayının, evin yakınındaki bostana zarar verdikten sonra ağıla yöneldiği, panikleyen koyunların ise korkuyla ormanlık alana kaçtığı öğrenildi.

        Sabah saatlerinde hayvanlarını aramaya çıkan Hamurcu, ormanda bu kez koyunlarının kurt saldırısına uğradığını gördü. Hamurcu, 5 koyunun öldüğünü, 2 koyunun yaralı, 18 koyunun ise kayıp olduğunu söyledi.

        Mithat Hamurcu, "Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Bölge halkı olarak son dönemde artan yaban hayvanı saldırılarına karşı önlem alınmasını istiyoruz. Biz önlem amacıyla kurt ya da ayı öldürsek hemen cezası kesiliyor. Ancak bizim mağduriyetimiz de göz önüne alınmalıdır" dedi.

