Köylerde kanserin risk faktörleri anlatılıyor

Düzce'de vatandaşların ayağına sağlık hizmeti ulaşmaya devam ediyor. Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bulunan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekiplerince kanserin risk faktörleri bu sefer Büyükaçma köyünde vatandaşlara anlatıldı.

Kanserin belirtileri, tanısı veya tedavi yöntemleri konularında halk bilgilendirilirken, mobil sağlık aracı ile kanser taraması da yapıldı.

GÜNDE 450 KİŞİYE KANSER TANISI KONUYOR

Kanser; önemi giderek artan bir sağlık ve yaşam sorunu durumunda. Artık neredeyse her ailede veya yakın çevrede kanser hastalığı hikayesine rastlamak çok mümkün. Hastalığa yakalanan kişi sayısı hızla artıyor ve Türkiye'de her yıl mevcut kanser hastası sayısına yaklaşık 200 bin kişi daha ekleniyor. Türk Kanser Derneği'ne göre, Türkiye'de günde 450 kişiye, her 3 dakikada bir 1 kişiye kanser tanısı konuyor. Türkiye’de kanser sıklığı dünya ve dünyanın gelişmekte olan ülkeleriyle benzerlikler gösteriyor. Yapılan araştırmalara göre, 2030 yılında dünyada yeni vaka sayısı 27 milyon, kanser hastalığına bağlı ölüm 17 milyon ve toplam kanser hastası sayısının 75 milyon olması bekleniyor.