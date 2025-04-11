Kozan'a "Canlı Hayvan Pazar Yeri"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle Adana'nın Kozan ilçesi Mahmutlu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan "Canlı Hayvan Pazar Yeri" tesisinin açılışı için tören düzenlendi.

Vali Yardımcısı Mustafa Yiğit, törende, tesisin bölgeye uzun yıllar hizmet edeceğini söyledi. Tesisin sadece ilçe değil kent içinde önemli olduğunu belirten Yiğit, "Modern ve hijyenik yapısıyla bu tesis sadece Kozan'a değil Adana'nın geneline hizmet edecek. Hayvancılığın merkezlerinden biri olacak" dedi.

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir Karabulut da proje kapsamında Adana'ya 6 milyon avroluk kaynak sağladıklarını ifade etti.

REKLAM

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, tesisin hayvancılıkla uğraşan üreticiler için önemli bir merkez olacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi kesildi.

Törene, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Mustafa Atlı ve vatandaşlar katıldı.