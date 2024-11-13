KPSS 2025 ne zaman? ÖSYM 2025 sınav takvimi ve KPSS başvuru tarihleri

KPSS 2025 ne zaman? ÖSYM 2025 sınav takvimi ve KPSS başvuru tarihleri

KPSS 2025 ne zaman? ÖSYM 2025 sınav takvimi ve KPSS başvuru tarihleri ÖSYM, 2025 yılına ait sınav takvimini açıkladı. KPSS 2025 sınav tarihleri hakkında bilgi almak isteyen adaylar, ÖSYM'nin 2025 takvimini incelemeye başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, "2025 yılına ait sınav takvimimiz belirlenmiştir, tüm adaylara hayırlı olmasını dilerim. Sınavlara katılacak herkese başarılar" şeklinde açıklamada bulundu. Peki, 2025 KPSS ne zaman yapılacak?

Habertürk Giriş: 13.11.2024 - 13:27 Güncelleme: 13.11.2024 - 13:27 facebook

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