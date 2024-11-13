Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem KPSS 2025 ne zaman? ÖSYM 2025 sınav takvimi ve KPSS başvuru tarihleri

        KPSS 2025 ne zaman? ÖSYM 2025 sınav takvimi ve KPSS başvuru tarihleri

        ÖSYM, 2025 yılına ait sınav takvimini açıkladı. KPSS 2025 sınav tarihleri hakkında bilgi almak isteyen adaylar, ÖSYM'nin 2025 takvimini incelemeye başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, "2025 yılına ait sınav takvimimiz belirlenmiştir, tüm adaylara hayırlı olmasını dilerim. Sınavlara katılacak herkese başarılar" şeklinde açıklamada bulundu. Peki, 2025 KPSS ne zaman yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 13:27 Güncelleme: 13.11.2024 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        KPSS 2025 ne zaman?
        ABONE OL
        ABONE OL

        2025 KPSS tarihleri duyuruldu. ÖSYM, 2025 yılına ait sınav takvimini yayımladı. Böylelikle KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür ve KPSS Alan Bilgisi sınavlarının tarihleri netlik kazandı. Peki, 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek? İşte, konuya dair ayrıntılar...

        2025 KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

        2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı 7 Eylül’de yapılacak.

        2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde olacak.

        REKLAM

        Başvurular 26 Haziran - 10 Temmuz arasında gerçekleşirken, en geç başvuru ise 23-24 Temmuz 2025 tarihinde olacak.

        Öte yandan KPSS sınav sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Asgari ücretin dolar ve altın cinsinden seyri
        Asgari ücretin dolar ve altın cinsinden seyri
        Özel: “CHP'nin aday sorunu yok”
        Özel: “CHP'nin aday sorunu yok”
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Güney Kore'de öğrenciler 8 saatlik üniversite sınavına nasıl hazırlanıyor?
        Güney Kore'de öğrenciler 8 saatlik üniversite sınavına nasıl hazırlanıyor?
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Erbil ve Ortaç'ın tutuklanma talebine ret
        Erbil ve Ortaç'ın tutuklanma talebine ret
        Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi
        Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi
        Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm!
        Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm!
        Trump'ın kabinesinde hangi isimler belli oldu?
        Trump'ın kabinesinde hangi isimler belli oldu?
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Mourinho, Barça'nın genç yıldızına göz dikti!
        Mourinho, Barça'nın genç yıldızına göz dikti!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...