        Haberler Bilgi Yaşam KPSS 80 puanla nereye girilir, memur olunur mu?

        KPSS 80 puanla nereye girilir, memur olunur mu?

        Çeşitli kamu kuruluşunda görev almak isteyen vatandaşlar 80 puanla girilecek kurum ve pozisyonları merak ediyor. KPSS'de 80 puan alan adaylar, kamu sektöründe birçok prestijli pozisyona başvurma fırsatına sahip olabilirler. Peki KPSS 80 puanla nereye girilir, memur olunur mu?

        Giriş: 14.09.2025 - 07:08 Güncelleme: 14.09.2025 - 07:08
        KPSS Alan Bilgisi sınavı bu hafta sonu uygulanıyor. KPSS 1. oturum sınavları (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 13 Eylül 2025 Cumartesi saat 10.15'te başlayacak. Son olarak KPSS 3. oturum sınavları (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 14 Eylül 2025 Pazar saat 10.15'te başlayacak. Peki KPSS 80 puanla nereye girilir?

        KPSS'DE 80 PUANLA ATAMA YAPILIR MI?

        KPSS Alan Bilgisi oturumuna giren adayların, aldıkları 60-90 arası puanlarla memuriyete atanıp atanamayacağı çeşitli koşullara bağlıdır. Atamalarda belirleyici olan en önemli faktörler; açılan kontenjan sayısı, tercih edilen kurumun kadro şartları olarak öne çıkıyor.

        Geçtiğimiz senenin puanları şu şekilde:

        2024 YILI ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

