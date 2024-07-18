KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav tarihleri: KPSS 1. gün ve 2. gün Alan Bilgisi sınavı ne zaman?
14 Temmuz'da, KPSS Lisans kapsamında Genel Yetenek-Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı tamamlandı. Sıra Alan Bilgisi sınavlarına geldi. Peki, Alan Bilgisi 1. gün sınavları ne zaman yapılacak ve sonuçlar hangi tarihte ilan edilecek? İşte, detaylar...KPSS Lisans oturumları tüm heyecanıyla sürüyor. Adaylar bu hafta sonu Alan Bilgisi sınavlarına girerek, memur olma adayları için yarışmaya devam edecek. Sınav yaklaşırken ÖSYM, adayların sınav giriş belgesi alması için sistemi açtı. İşte, KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. gün ve 2. gün sınav tarihi...
KPSS Lisans oturumları devam ediyor. 14 Temmuz'da Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları bitti. Bu hafta sonu ise uzmanlık gerektiren Alan Bilgisi sınavları başlıyor. İki günde ve üç oturumda gerçekleştirilecek sınavlar farklı branşlarda yapılacak. İşte, KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. gün ve 2. gün sınav tarihleri...
2024 KPSS ALAN BİLGİSİ 1. VE 2. GÜN SINAVLARI NE ZAMAN?
- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum 20 Temmuz Cumartesi saat 10.15
(Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)
- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum 20 Temmuz Cumartesi saat 14.45
(Hukuk, iktisat, maliye)
- KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum 21 Temmuz Pazar saat 10.15
(İşletme, muhasebe, istatistik)
ALAN BİLGİSİ 1. GÜN SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
Sınava girecek adaylar, aşağıdaki linkten Alan Bilgisi 1. gün sınavı için giriş belgesi alabilir.
KPSS ALAN BİLGİSİ 1. GÜN SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ