KPSS DHBT 2018 sınavı ne zaman bitecek? Sınav kaç dakika sürüyor? soruları özellikle yakınları KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavına girenler tarafından soruluyor. Bugün ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları KPSS DHBT sınavına giriyor. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra yani saat 10.15'ten sonra ise sınav salonlarına alınmadılar. İşte 2018 KPSS DHBT sınavına dair detaylar...

KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN BİTECEK? KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

DHBT, 9 Aralık 2018 tarihinde tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacaktır. Yani saat 10.15'te başlayan KPSS DHBT sınavı saat 11.15'te sona erecek.

Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak, cevaplar cevap kâğıtlarına işaretlenecek, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Sınavda uygulanacak testler aşağıda gösterilmiştir. Bu testlerin içeriğine ilişkin bilgiler de Tablo-1'de verilmiştir. Sınavda adaylar cevaplarını, cevap kâğıdında ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap kâğıdı yerine soru kitapçıklarına yapılan işaretler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.

KPSS DHBT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS DHBT sınavına bugün giren adaylar sınavın ardından puanlarını tahmin etmek için, KPSS DHBT sınav soruları ve cevaplarını beklemeye başlayacak. Soru ve cevapların yayınlanmasının ardından adaylar puan hesaplamasına başlayacak. Kesin bir tarih verilmemekle birlikte ÖSYM'nin KPSS DBH soruları ve cevaplarını önümüzdeki haftaiçinde açıklaması bekleniyor.

KPSS DHBT PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına giren testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların ASP’leri kullanılarak, lisans düzeyi için KPSSP93 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.

ÖSYM hazırladığı akademik takvime göre, 9 Aralık 2018 Pazar (bugün) gerçekleştirilen KPSS DHBT sınav sonuçları 4 Ocak 2019 tarihinde adayların erişimine açacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

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