Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT sınavı geç başvuru tarihi nedir? KPSS başvuru ekranı

        KPSS'de geç başvuru günleri başladı! 2024 KPSS Lisans sınavları başvuru ekranı

        Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilecek KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları için geç başvuru süresi başladı. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin web sitesi üzerinden yapabilir. İşte, KPSS başvuru ekranı ve tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 13:06 Güncelleme: 22.05.2024 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        KPSS Lisans sınavları ile ÖABT sınavı yaklaşıyor. Erken başvuru tarihini kaçıran adaylar için geç başvuru dönemi başladı. Kısa tutulan geç başvuru sürecinde adayların elini çabuk tutması gerekiyor. İşte, 2024 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT geç başvuru tarihleri...

        2

        KPSS LİSANS GENEL YETENEK, GENEL KÜLTÜR VE EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI NE ZAMAN?

        Genel yetenek ve genel kültür sınavı 14 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.

        Eğitim bilimleri ise aynı gün saat 14.45'te başlayacak ve 100 dakika sürecek.

        3

        KPSS LİSANS GENEL YETENEK, GENEL KÜLTÜR VE EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

        Sınavın geç başvuru tarihleri 22-23 Mayıs 2024 olarak belirlendi.

        4

        KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

        KPSS alan bilgisi 1. oturum 20 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.

        2. oturum ise aynı gün saat saat 14.45'te başlayacak.

        3.oturum ise 21 Temmuz 2024 saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

        5

        KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

        3 oturum şeklinde yapılacak KPSS alan bilgisi sınavları için geç başvuru tarihi 22-23 Mayıs 2024 olarak belirlendi.

        6

        KPSS LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) SINAVI NE ZAMAN?

        ÖABT sınavı 4 Ağustos 2024, saat: 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı sınavı aynı gün saat 14.45'te yapılacak.

        7

        KPSS LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) SINAVI BAŞVURU TARİHİ

        ÖABT, geç başvuru tarihi 22-23 Mayıs 2024 olarakaçıklandı.

        8

        2024 KPSS LİSANS SINAV ÜCRETLERİ

        KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 350,00 TL

        KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 235,00 TL

        ÖABT (Her Bir Oturum İçin) : 350,00 TL

        Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti yüzde 50 daha fazla alınıyor.

        KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        KPSS LİSANS SINAVLARI BAŞVURU EKRANI

        2024 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT için başvurunuzu aşağıdaki linkten direkt yapabilirsiniz.

        KPSS LİSANS SINAVLARINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        MSÜ tercih sonuçları açıklanıyor!
        MSÜ tercih sonuçları açıklanıyor!
        Öğretmen atama başvuru ekranı
        Öğretmen atama başvuru ekranı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Barış Boyun İtalya'da yakalandı!
        Barış Boyun İtalya'da yakalandı!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        İspanya ve Norveç de Filistin'i tanıyacak
        Berberin cansız bedeni bulunmuştu! Dedikodu cinayeti!
        Berberin cansız bedeni bulunmuştu! Dedikodu cinayeti!
        Derbinin faturası ne olacak?
        Derbinin faturası ne olacak?
        Meclis'te tasarruf tedbirleri artıyor
        Meclis'te tasarruf tedbirleri artıyor
        Doktorlara uyarı mektubu gitti! Sahtesine dikkat!
        Doktorlara uyarı mektubu gitti! Sahtesine dikkat!
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        Kız kardeşi ile eniştesine kurşun yağdırdı!
        Kız kardeşi ile eniştesine kurşun yağdırdı!
        Polis soruşturması
        Polis soruşturması
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        Özgürlük Heykeli hakkında şaşırtıcı 10 gerçek!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Yusuf Erdoğan, Galatasaray'a doğru!
        Beşiktaş'ın kupa planı! Yönetimden dev prim
        Beşiktaş'ın kupa planı! Yönetimden dev prim
        Cumhurbaşkanı'nın dikkat çektiği yaşlı nüfus tehdidi
        Cumhurbaşkanı'nın dikkat çektiği yaşlı nüfus tehdidi