KPSS'de geç başvuru günleri başladı! 2024 KPSS Lisans sınavları başvuru ekranı
Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilecek KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları için geç başvuru süresi başladı. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin web sitesi üzerinden yapabilir. İşte, KPSS başvuru ekranı ve tarihleri...
KPSS Lisans sınavları ile ÖABT sınavı yaklaşıyor. Erken başvuru tarihini kaçıran adaylar için geç başvuru dönemi başladı. Kısa tutulan geç başvuru sürecinde adayların elini çabuk tutması gerekiyor. İşte, 2024 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT geç başvuru tarihleri...
KPSS LİSANS GENEL YETENEK, GENEL KÜLTÜR VE EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI NE ZAMAN?
Genel yetenek ve genel kültür sınavı 14 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.
Eğitim bilimleri ise aynı gün saat 14.45'te başlayacak ve 100 dakika sürecek.
KPSS LİSANS GENEL YETENEK, GENEL KÜLTÜR VE EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ
Sınavın geç başvuru tarihleri 22-23 Mayıs 2024 olarak belirlendi.
KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?
KPSS alan bilgisi 1. oturum 20 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.
2. oturum ise aynı gün saat saat 14.45'te başlayacak.
3.oturum ise 21 Temmuz 2024 saat 10.15'te gerçekleştirilecek.
KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ
3 oturum şeklinde yapılacak KPSS alan bilgisi sınavları için geç başvuru tarihi 22-23 Mayıs 2024 olarak belirlendi.
KPSS LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) SINAVI NE ZAMAN?
ÖABT sınavı 4 Ağustos 2024, saat: 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı sınavı aynı gün saat 14.45'te yapılacak.
KPSS LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) SINAVI BAŞVURU TARİHİ
ÖABT, geç başvuru tarihi 22-23 Mayıs 2024 olarakaçıklandı.
2024 KPSS LİSANS SINAV ÜCRETLERİ
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 350,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 235,00 TL
ÖABT (Her Bir Oturum İçin) : 350,00 TL
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti yüzde 50 daha fazla alınıyor.
KPSS LİSANS SINAVLARI BAŞVURU EKRANI
2024 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT için başvurunuzu aşağıdaki linkten direkt yapabilirsiniz.