Öğretmen atama başvuruları 2024: MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuru tarihleri, kontenjan ve branş dağılımı
Öğretmen atamaları başvuruları sürüyor. 20 bin öğretmen ataması branş dağılımı 87 alanda gerçekleşirken kontenjan bilgisi de paylaşıldı. Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri için son gün 31 Mayıs olarak duyuruldu. Henüz başvuru yapmayanlar MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuru tarihleri, kontenjan ve branş dağılımı hakkında detaylara ulaşmaya çalışıyor. İşte, MEB 2024 Öğretmen atama detayları
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen atama başvurularının başladığı duyuruldu. Belirtilen süre içerisinde ilkatama.meb.gov.tr adresinden başvurular yapılacak. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurularda son tarih 31 Mayıs. İşte, MEB 20 bin öğretmen atama başvuru tarihleri, kontenjan, branş dağılımı ve öğretmen atama takvimi
ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ 2024
Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.
Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek, adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava katılacak adayları belirlemek üzere başvurular, takvimde belirtilen süre içerisinde ilkatama.meb.gov.tr adresinden
Elektronik Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacak.
ÖĞRETMEN ATAMALARI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJAN BELLİ OLDU
Öğretmen atamaları için branş dağılımı ve kontenjanlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.
Sözleşmeli öğretmen atamaları için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20- 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.
Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, Rehberlik 1.597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1.594, İngilizce 968.
ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?