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KPSS lisans başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 KPSS lisans başvuru ücreti ve başvuru tarihleri belli oldu!

KPSS lisans başvurularının 24 Mayıs Salı günü başlamasının ardından gözler başvuruların sona ereceği tarihe çevirildi. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans sınavına girecek olan memur adayları "KPSS lisans başvuru tarihi ne zaman bitiyor, KPSS lisans sınavı ne zaman?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Eğitim Bilimleri, Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi ve ÖABT gibi sınavlara katılım gösterecek adaylar girmek istediği sınav doğrultusunda başvuru süreci sona ermeden başvurusunu tamamlayabilecek. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

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  • 01
    KPSS lisans başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 KPSS başvuru ücreti ve başvuru tarihleri belli oldu! KPSS harcı hangi bankaya yatırılacak?

    KPSS başvurusunu henüz tamamlayamayan adaylar başvuru sürecini yakından takip ederken, başvuru nasıl, nereden yapılılır gibi soruların yanıtını merak edip araştırmaya başladı. Memur olma hayaliyle kendi branşı ve katagorisinden sınava girecek olan adaylar için sınava geri sayım başladı. . Peki KPSS lisans başvuruları ne zaman bitiyor, KPSS sınavları ne zaman? İşte KPSS sınavına ilişkin tüm detaylar...
  • 02
    KPSS lisans başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 KPSS başvuru ücreti ve başvuru tarihleri belli oldu! KPSS harcı hangi bankaya yatırılacak?

    KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

    2022 LİSANS KPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 03
    KPSS lisans başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 KPSS başvuru ücreti ve başvuru tarihleri belli oldu! KPSS harcı hangi bankaya yatırılacak?

    KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ

    KPSS Ortaöğretim başvuruları 01 Eylül 2022 ile 13 Eylül2022 tarih aralığında gerçekleştirilecek.
  • 04
    KPSS lisans başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 KPSS başvuru ücreti ve başvuru tarihleri belli oldu! KPSS harcı hangi bankaya yatırılacak?

    KPSS 2022 ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

    KPSS önlisans başvurusu 03 Ağustos 2022 ile 15 Ağustos 2022 günleri arasında alınacak.
  • 05
    KPSS lisans başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 KPSS başvuru ücreti ve başvuru tarihleri belli oldu! KPSS harcı hangi bankaya yatırılacak?

    2022 KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

    2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları, 24 Mayıs – 06 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacaktır. DHBT başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.

    Ücret ödeme için son gün, 7 Haziran 2022 olarak belirlendi.
  • 06
    KPSS lisans başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 KPSS başvuru ücreti ve başvuru tarihleri belli oldu! KPSS harcı hangi bankaya yatırılacak?

    KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    KPSS 2022 başvuru ücreti, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan KPSS kılavuzu ile netlik kazandı. Buna göre, başvuru ücretleri şöyle oldu;

    KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL

    KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

    ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL
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    KPSS lisans başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 KPSS başvuru ücreti ve başvuru tarihleri belli oldu! KPSS harcı hangi bankaya yatırılacak?

    KPSS SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN 2022?

    *KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

    * KPSS Alan Bilgisi sınavı 6-7 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

    * KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta uygulanacak.

    * KPSS Önlisans 2 Ekim tarihinde yapılacak.

    * KPSS Ortaöğretim 6 Kasım günü gerçekleştirilecek.

    * KPSS DHBT 27 Kasım tarihinde uygulanacak.
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    KPSS lisans başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 KPSS başvuru ücreti ve başvuru tarihleri belli oldu! KPSS harcı hangi bankaya yatırılacak?

    KPSS ÖDEMELERİ HANGİ BANKALARA YAPILIR?

    KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs ve 6 Haziran tarihleri aralığında alınacak. Adayların sınav ücretini de yayımlanan kılavuz içerisinde belirtilen şekilde ödemeleri gerekiyor. Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan e-İŞLEMLER kısmında "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Ancak bankaya da yatırılabilir.

    Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

    Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

    Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

    Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

    Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

    ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

    İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

    Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

    Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

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