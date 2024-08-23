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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS lisans tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? ÖSYM ile KPSS tercih tarihleri 2024

        KPSS lisans tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? KPSS tercih tarihleri 2024

        Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları açıklanır açıklanmaz KPSS lisans tercihleri gündeme geldi. Lisans düzeyinde sınav gerçekleşti ve gözler KPSS tercih tarihlerine çevrildi. KPSS sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açıldı. Peki KPSS lisans tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? İşte, KPSS tercih tarihleri ile ilgili detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 09:18 Güncelleme: 23.08.2024 - 19:36
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        KPSS tercih tarihleri araştırılıyor. Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Tercih işlemleri ÖSYM duyuruları ile bekleniyor. Bilindiği gibi bugün KPSS sonuçları açıklanacak. Peki KPSS lisans tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, hangi tarihte?

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        KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        KPSS tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Lisans tercih kılavuzu ile belli olacak işlemler gündemde. Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Tercih işlemleri ÖSYM duyuruları ile bekleniyor.

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        KPSS SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANDI

        Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-2024) Genel Yetenek Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarıyla Temmuz ve Ağustos aylarında tamamlandı.

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda 2024 Lisans KPSS sonuçları açıklandı.

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        KPSS LİSANS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        KPSS sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açıldı. T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilecek sonuç belgesi daha sonra AİS sisteminden de görüntülenebilecek.

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