KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? 2024 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi sorgulama
KPSS sınavlarında maraton sürüyor. Bu kez binlerce vatandaş Ortaöğretim sınavında memur olma hayallerini gerçekleştirmek için yarışacak. ÖSYM, sınavla ilgili tüm detayların yer aldığı takvimi yayınladı. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak, kaç soru sorulacak? İşte, detaylar...
KPSS Oraöğretim sınavı için heyecanlı geri sayım başladı. 18-30 Temmuz arasında alınan başvurulardan sonra binlerce memur adayının katılımıyla gerçekleşecek sınav toplamda 130 dakika sürecek. ÖSYM, KPSS Ortaöğretim hakkında tüm merak edilen tarihleri paylaştı. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç soru olacak? İşte, detaylar...
2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM takvimine göre sınav 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.
2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde ÖSYM üzerinden ilan edilecek.
2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
ÖSYM, KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi ekranını erişime açtı. Aşağıdaki linkten sınav giriş belgenizi alabilirsiniz.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ