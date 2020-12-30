Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu AÇIKLANDI! 2020/2 tercihleri nereden yapılır?

KPSS Ortaöğretim tercihleri nereden yapılır? ÖSYM AİS üzerinden tercih yapmak için 2020/2 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu açıklandı mı? Kamu personeli adayları heyecan içerisinde bu sorunun cevabını merak edip araştırıyordu. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre KPSS Ortaöğretim tercihleri bugün başladı. Branş sıralaması ise geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Gözler ise KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzunda. Kılavuz yayınlandı.

KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu AÇIKLANDI! 2020/2 tercihleri nereden yapılır?

KPSS Ortaöğretim 2020/2 tercih kılavuzu açıklandı. ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasına göre tercihler bugün başlıyor. Gün içerisinde kamu personeli adayları, "KPSS Ortaöğretim tercihlerinin ÖSYM AİS üzerinden yapılabilmesi için tercih kılavuzu yayınlandı mı?" sorusunun cevabı merak ediliyordu. Bilindiği üzere branş dağılımı açıklanmıştı. Yayınlanan takvime göre ise tercihler bugün başladı.

KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır.

Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini ÖSYM AİS aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

55,60,65 KPSS Ortaöğretim puanı ile atama yapılabilir mi?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Bakan Soylu: AFAD uygulamasını da kendimiz yapacağız - Haber
GÜNDEMBakan Soylu duyurdu! AFAD uygulaması geliyor!
Son dakika haberi Kara Kuvvetleri darbe girişimi davasında karar!
GÜNDEMKara Kuvvetleri darbe girişimi davasında 80 müebbet!
Türk bayrağına bıçaklı saldırı
GÜNDEMTürk bayrağına bıçaklı saldırı
Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yapıyor!
GÜNDEMBakan Selçuk'tan flaş açıklamalar!
LİNÇ EDECEKLERDİ! Son dakika: Taciz iddiası Esenyut'u ayağa kaldırdı!
GÜNDEMTaciz iddiasına linç girişimi!
BU NASIL EVLAT! Son dakika: Annesinin başını kesmişti, mesajları çıktı!
GÜNDEMAnnesinin başını kesmişti! Tüyler ürperten ifade!
FECİ ÖLÜM! Son dakika: Kamyonun altında ezildi, kamera kaydetti!
GÜNDEMBu kareden sonrası feci! Bir anda çalıştı
FIRINCILAR DİKKAT! Son dakika: "Ucuz" ekmek satışı haksız bulundu
GÜNDEMYargıtay ucuz ekmek satışını 'haksız' buldu
Ceza yazan polislere taşlı saldırı
GÜNDEMCeza yazan polislere taşlı saldırı
BAŞLADI! Son dakika: Yurt dışından gelenlere negatif PCR testi
GÜNDEMYurt dışından gelenler dikkat! Negatif PCR testi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X