KPSS Ortaöğretim 2020/2 tercih kılavuzu açıklandı. ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasına göre tercihler bugün başlıyor. Gün içerisinde kamu personeli adayları, "KPSS Ortaöğretim tercihlerinin ÖSYM AİS üzerinden yapılabilmesi için tercih kılavuzu yayınlandı mı?" sorusunun cevabı merak ediliyordu. Bilindiği üzere branş dağılımı açıklanmıştı. Yayınlanan takvime göre ise tercihler bugün başladı.

KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır.

Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini ÖSYM AİS aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

55,60,65 KPSS Ortaöğretim puanı ile atama yapılabilir mi?