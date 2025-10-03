14 Eylül de sona eren KPSS Alan Bilgisi oturumlarının ardından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. KPSS A Grubu Lisans sınavına on binlerce aday katılırken, üçüncü oturumda toplam 120 soru için 160 dakika süre tanındı. ÖSYM nin yayımlayacağı sonuç ekranı yoğun ilgi görürken, sınava giren adaylar KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS sonuçları henüz açıklanmadı. KPSS sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.KPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR? KPSS sonuçları ÖSYM nin sonuç adresi üzerinden sorgulanacak. KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZKPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR? Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.