KPSS ne zaman? 2025 KPSS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek?
Kamu Personeli Seçme Sınavı 2025 KPSS sınav tarihi belli oldu. Kamuda personel olmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından uygulanacak olan Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavına katılım sağlayacağı sınavın süresini merak ediyor. KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Peki KPSS ne zaman? 2025 KPSS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte detaylar
KPSS sınav tarihi ve saati belli oldu. Devlet memuru olmak isteyenler KPSS sınav saati, başlangıç ve bitiş süresini merak ediyor. Kamuda memur olarak çalışmanın hayalini kuran adaylar, kendi branşlarına göre Genel Yetenek-Genel Kültür (GY-GK), Alan Bilgisi oturumlarında ter dökecek. İşte, ÖSYM sınav takvimi ile 2025 KPSS Lisans Genel Kültür- Yetenek, Alan Bilgisi sınav tarihi
KPSS NE ZAMAN?
KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı 7 Eylül 2025 saat 10:15'te. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün sınavı 13 Eylül 2025 saat 10:15'te. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün sınavı 14 Eylül 2025 saat 10:15'te uygulanacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Sınav saat 12.25'te sona erecek.
2025 KPSS LİSANS SONUÇ TARİHİ
KPSS sonuçları ÖSYM tarafından 10 Ekim günü duyurulacak. Adaylar ÖSYM şifreleri ve TC. kimlik numaralarıyla sonuç ekranına giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.
KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI
2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı.
2025-KPSS A Grubu Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.