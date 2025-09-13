KPSS Lisans tercihleri ne zaman başlayacak? 2025 KPSS tercih tarihleri belli oldu mu, kılavuz yayımlandı mı?
Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Alan Bilgisi Oturumları bu hafta sonu düzenleniyor. 1. ve 2. oturum 13 Eylül'de, 3. oturum ise 14 Eylül'de gerçekleştirilecek. KPSS Lisans sınavının sonuçları ise 10 Ekim'de açıklanacak. Sonuçların erişime açılmasının ardından gözler 2025 KPSS tercih tarihlerine çevrilecek. Tercih sürecinde ÖSYM tarafından yayımlanacak 2025 KPSS Lisans tercih kılavuzu adaylara yol gösterecek. Kamu kurumlarına memur olarak atanmak isteyen adaylar şimdiden ''KPSS tercihleri ne zaman başlayacak, belli oldu mu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar.
Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Alan Bilgisi Oturumları 13-14 Eylül tarihlerinde düzenleniyor. Kamuda memur olmak isteyen lisans mezunu adayların katılım sağladığı sınavın sonuçları 10 Ekim’de ilan edilecek. Akabinde ise tüm gözler 2025 KPSS tercih tarihlerine çevrilecek. Adaylar, tercih sürecinde ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz ile birlikte sınavdan aldıkları puanları baz alarak tercih listelerini oluşturacak. Peki, 2025 KPSS Lisans tercihleri ne zaman başlayacak, belli oldu mu?
2025 KPSS LİSANS MARATONU DEVAM EDİYOR
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Alan Bilgisi Oturumları 13-14 Eylül'de yapılacak.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025 KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 13 Eylül Cumartesi saat 10.15'te, 2. oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) aynı gün 14.45'te başlayacak.
Her iki oturumda da adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Birinci oturum saat 12.45'te, ikinci oturum 17.15'te sona erecek.
KPSS Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu ise (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 14 Eylül Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek. Adaylara 160 dakika cevaplama süresi verilecek. Üçüncü oturum 12.55'te sona erecek.
Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Oturumlarda ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.
KPSS Alan Bilgisi oturumlarında adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak. Sınavlarda adaylara, çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak ve istatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika süre verilecek.
2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu.
Takvime göre KPSS Lisans sonuçları, 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
2025 KPSS LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025 KPSS Lisans tercih tarihleri henüz belli olmadı.
Sınav sonuçlarının 10 Ekim'de açıklanacağı bilgisi göz önünde bulundurulduğunda tercih takviminin Kasım ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.
2025 KPSS LİSANS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait A Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak.
Ancak 2025 KPSS lisans tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.