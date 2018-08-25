KR Reykjavik - İB Vestmannaeyjar karşılaşma önü

İzlanda Urvalsdeild maçında KR Reykjavik ile İB Vestmannaeyjar, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. 27 puanlı KR Reykjavik 4. sırada bulunuyor, İB Vestmannaeyjar 22 puana sahip ve 8. sırada. KR Reykjavik, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. İB Vestmannaeyjar son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 556 kodlu maçı oynayanlar; KR Reykjavik galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.50, İB Vestmannaeyjar galibiyet oranı 5.00.

KR Reykjavik önceki hafta Stjarnan mücadelesinde 0-1 yenildi.

İB Vestmannaeyjar ise KA Akureyri maçında 3-0 kazandı.

KR Reykjavik, evinde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 5 gol yedi.

İB Vestmannaeyjar, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda İB Vestmannaeyjar 10 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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