Turist sayısı 2.3 milyon oldu

HABERTURK.COM

ABD merkezli gıda üreticisi Kraft Heinz doğal peynir bölümünün büyük bir kısmını Fransız Groupe Lactalis'in ABD iştirakine satmak üzere anlaşmaya vardı. 2021 ortasında tamamlanması hedeflenen anlaşmaya göre Groupe Lactalis Kraft Heinz'e 3.2 milyar dolar ödeyecek.

Satış sonrasında Cracker Barrel, Breakstone gibi popüler markalar Groupe Lactalis'in olacak. Ayrıca Kraft Heinz'in 5 üretim tesisi ve 750 çalışanı da Fransızlara geçecek.

Ancak Philadelphia, Cheez Whiz gibi bazı markalar ABD ve Kanada'da Kraft Heinz'e ait olmaya devam edecek. Firma bu iki ülke dışında ise peynir işinden tamamen çıkmış olacak. Kraft Heinz Kanada'daki doğal peynir işlerini halihazırda geçtiğimiz yıl 1.2 milyar dolara satmıştı.

Satış açıklaması Kraft Heinz'in 2024'e kadar 2 milyar dolarlık tasarruf edeceğini duyurmasının ardından geldi. Bu satıştan gelen paranın bir kısmı da borçların azaltılmasında kullanılacak.

Satış açıklamasının ardından Kraft Heinz hisseleri yüzde 0.3 yükseldi. Firma dün itibarıyla 39 milyar dolarlık piyasa değerine sahip.