Kral Charles oğluna kira ödeyecek

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles'ın oğlu Prens William'a kira ödeyeceği ifade edildi.
The Sun'ın aktardığı habere göre, Kral Charles 40 yaşındaki oğlu Galler Prensi William'a yıllık 700 bin sterlini aşkın kira ödeyecek.
700 BİNİ STERLİNİ AŞKIN KİRA GELİRİ
Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Kral Charles'dan Cornwall dükü unvanını da alan Prens William, Kral Charles'ın en sevdiği evlerden Highrove'un sahibi oldu. Kral Charles'ın bu evi 1980'lerde aldığı ve eğer burada oturmaya devam etmek istiyorsa oğluna kira ödemesi gerektiği ifade edildi. William bu sayede yılda 700 bin sterlini aşkın gelir elde edecek.
Highgrove, Charles'ın sık sık kaldığı bir yer. Ayrıca geçen annesinin vefatının ardından kısa bir süre de orada kaldı. Sun'a konuşan bir kaynak, "Kralın uzun bir kira listesi var ve Highgrove House ve çevresindeki arazide kira ödüyor." dedi.
Highgrove'da dokuz yatak odası ve altı banyo bulunuyor. İngiliz basınında yer alan haberlerde evin Kral statüsündeki birine layık olduğunu ancak Charles'ın çoğunlukla Buckingham Sarayı'nda yaşayacağının tahmin edildiği belirtildi.
William ayrıca Cornwall dükü unvanıyla 387 milyon dolarlık bir emlak portföyünün de sahibi oldu.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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