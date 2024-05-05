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        Haberler Dünyadan Kral Charles'ın yeğeni Zara protokol kuralını yıktı - Magazin haberleri

        Kral Charles'ın yeğeni Zara protokol kuralını yıktı

        Kral Charles'ın yeğeni Zara Tindall duygusal buluşma sırasında kraliyet protokolünü ihlal etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 11:59 Güncelleme: 05.05.2024 - 11:59
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        Zara Tindall, dayısı Kral Charles'a sevgisini gösterirken kraliyet kurallarını önemsemedi. Zara Tindall, kraliyet protokolünün onu dayısına sarılmaktan alıkoymasına izin vermedi.

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        Önceki gün Kral III. Charles ve yeğeni, Berkshire'daki Kraliyet Windsor At Gösterisi'ne katılmak için yola çıktı.

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        Zara Tindall, dayısını görünce tereddüt etmeden yanına gidip ona sarıldı. İki kraliyet üyesi, bu sarılma ve sıcak sohbet anı boyunca kahkaha atarken görüldü.

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        Prenses Anne ve ilk eşi Mark Phillips'in kızı Zara'nın Kral Charles'ı görünce, "Ah, Charles Dayı!" diye seslendiği duyuldu.

        İngiliz kraliyeti protokol kuralları gereği hükümdara dokunmak yasak.

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        Kraliyet üyelerinin sıcak karşılaşması, Kral Charles'ın kanserle savaştığı dönemde yaşandı. Geçtiğimiz ay, Buckingham Sarayı, 75 yaşındaki Charles'ın kanser teşhisi sonrasında tedavi ve iyileşme sürecinin ardından, halka açık görevlere dönmeyi planladığını duyurmuştu. Charles, görevine döndüğünde ilk olarak kanser merkezini ziyaret etmişti.

        #Zara Tindall
        #Kral Charles
        #kraliyet
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