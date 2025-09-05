Kral Kaybederse yeni sezon başlıyor! Kral Kaybederse ne zaman başlıyor, hangi tarihte?
Star TV ekranlarında yayınlanan Kral Kaybederse yeni sezon için geri sayım başladı. Haziran ayında diziler sezon finali yaparken yeni sezon bölümleri eylül ayında başladığı biliniyor. Onur Güvenatam'ın yapımcılığını yürüttüğü Kral Kaybederse sete çıktı. Dizinin yayın tarihi de belli oldu. Peki Kral Kaybederse yeni sezon ne zaman? Kral Kaybederse ne zaman başlıyor, hangi tarihte?
Kral Kaybederse yeni bölüm yayın tarihi belli oldu. Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz, Merve Dizdar’ın rol aldığı Kral Kaybederse 17.bölüm ile izleyici karşısına çıkacak. İşte Kral Kaybederse yeni sezon tarihi ve saati
KRAL KAYBEDERSE YENİ SEZON NE ZAMAN?
Kral Kaybederse 2. sezon yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. Dizi 17. bölümüyle 9 Eylül Salı günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında olacak.
KRAL KAYBEDERSE SEZON FİNALİ ÖZETİ
Kenan Baran, geçmişin izleriyle yavaş yavaş yüzleşmeye başlarken; Handan ise büyük bir umutla yeniden yaptığı evliliğin tadını çıkarmaya çalışır. Ancak bu durum uzun sürmez. Kenan’ın onu bir kez daha aldattığı ihtimaliyle çok geçmeden yüzleşen Handan’ın dünyası başına yıkılır.
Öte yandan, Kenan’ın bir kasırga gibi geçip darmadağın ettiği hayatını yeniden kurmaya çalışan Özlem, şehirden ayrılmadan önce içindekileri Kenan’a dökme fırsatı bulur.
Eski işini güçlükle ardında bırakıp yeni bir hayata adım atmaya hazırlanan Fadi ise Kenan’a karşı duyduğu karmaşık duygulardan henüz sıyrılamamıştır. Kenan’dan hiç beklemediği bir darbe aldıktan sonra derin bir hayal kırıklığı yaşayan Fadi’yi yeniden ümitlendiren kişi de yine Kenan olur.