Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Kral Kaybederse yeni sezon başlıyor! Kral Kaybederse ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

        Kral Kaybederse yeni sezon başlıyor! Kral Kaybederse ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

        Star TV ekranlarında yayınlanan Kral Kaybederse yeni sezon için geri sayım başladı. Haziran ayında diziler sezon finali yaparken yeni sezon bölümleri eylül ayında başladığı biliniyor. Onur Güvenatam'ın yapımcılığını yürüttüğü Kral Kaybederse sete çıktı. Dizinin yayın tarihi de belli oldu. Peki Kral Kaybederse yeni sezon ne zaman? Kral Kaybederse ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 17:05 Güncelleme: 05.09.2025 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kral Kaybederse yeni bölüm yayın tarihi belli oldu. Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz, Merve Dizdar’ın rol aldığı Kral Kaybederse 17.bölüm ile izleyici karşısına çıkacak. İşte Kral Kaybederse yeni sezon tarihi ve saati

        2

        KRAL KAYBEDERSE YENİ SEZON NE ZAMAN?

        Kral Kaybederse 2. sezon yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. Dizi 17. bölümüyle 9 Eylül Salı günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında olacak.

        KRAL KAYBEDERSE SEZON FİNALİ ÖZETİ

        Kenan Baran, geçmişin izleriyle yavaş yavaş yüzleşmeye başlarken; Handan ise büyük bir umutla yeniden yaptığı evliliğin tadını çıkarmaya çalışır. Ancak bu durum uzun sürmez. Kenan’ın onu bir kez daha aldattığı ihtimaliyle çok geçmeden yüzleşen Handan’ın dünyası başına yıkılır.

        Öte yandan, Kenan’ın bir kasırga gibi geçip darmadağın ettiği hayatını yeniden kurmaya çalışan Özlem, şehirden ayrılmadan önce içindekileri Kenan’a dökme fırsatı bulur.

        3

        Eski işini güçlükle ardında bırakıp yeni bir hayata adım atmaya hazırlanan Fadi ise Kenan’a karşı duyduğu karmaşık duygulardan henüz sıyrılamamıştır. Kenan’dan hiç beklemediği bir darbe aldıktan sonra derin bir hayal kırıklığı yaşayan Fadi’yi yeniden ümitlendiren kişi de yine Kenan olur.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YSK, CHP'nin itirazını kabul etti
        YSK, CHP'nin itirazını kabul etti
        Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan önemli açıklamalar
        Muçi, Trabzonspor yolunda!
        Muçi, Trabzonspor yolunda!
        Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olabilir
        Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olabilir
        Cinsel saldırıya uğrayan nişanlısı Oya'yı karnındaki bebeğiyle katletmişti! Bebek için de aynı ceza!
        Cinsel saldırıya uğrayan nişanlısı Oya'yı karnındaki bebeğiyle katletmişti! Bebek için de aynı ceza!
        Suriye müfredatına "Türkiye" ayarı
        Suriye müfredatına "Türkiye" ayarı
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Ederson: Benim için en iyi karar bu!
        Doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kuru ve lekeli cildinizden kurtulun
        Doğal formüller ve gelişmiş teknolojiler yardımıyla kuru ve lekeli cildinizden kurtulun
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına Schengen açıklaması
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Dünyanın yarısı, haberlerin dörtte biri
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Galatasaray'dan Jonas Adjetey hamlesi!
        Cani ilk duruşmaya çıktı! İki kardeşin boğazını kesmişti... 25 dakikalık vahşet!
        Cani ilk duruşmaya çıktı! İki kardeşin boğazını kesmişti... 25 dakikalık vahşet!
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        "Zoru kolay edip, zora soktuk"
        İsrail Savunma Bakanında Gazze tehdidi!
        İsrail Savunma Bakanında Gazze tehdidi!
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        Bakan Tekin'den okullara zorunlu bağış açıklaması
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        TMSF, Maydonoz Döner'i satışa çıkardı
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        KETEM'in telefonu hayatını değiştirdi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        "Enflasyon hedefini olağanüstü bir gelişme olmadıkça değiştirmeyeceğiz"
        Borsada kör dövüşü
        Borsada kör dövüşü