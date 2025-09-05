Kral Kaybederse yeni sezon başlıyor! Kral Kaybederse ne zaman başlıyor, hangi tarihte?

KRAL KAYBEDERSE YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kral Kaybederse 2. sezon yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. Dizi 17. bölümüyle 9 Eylül Salı günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında olacak.

KRAL KAYBEDERSE SEZON FİNALİ ÖZETİ

Kenan Baran, geçmişin izleriyle yavaş yavaş yüzleşmeye başlarken; Handan ise büyük bir umutla yeniden yaptığı evliliğin tadını çıkarmaya çalışır. Ancak bu durum uzun sürmez. Kenan’ın onu bir kez daha aldattığı ihtimaliyle çok geçmeden yüzleşen Handan’ın dünyası başına yıkılır.

Öte yandan, Kenan’ın bir kasırga gibi geçip darmadağın ettiği hayatını yeniden kurmaya çalışan Özlem, şehirden ayrılmadan önce içindekileri Kenan’a dökme fırsatı bulur.