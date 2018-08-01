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"Benzer bir yapının sadece İngiltere'de bulunduğunu, yılda 1,5 milyon turist tarafından ziyaret edildiğini kaydeden Açıkel, "Burası kadar da güzel değil. Biz buranın dünyanın en eski termal tedavi merkezi olduğunu iddia ediyoruz. Hatta dünyanın en eski arınma merkezi. Aynı zamanda inanç turizmi için de kullanılabilecek bir yer."