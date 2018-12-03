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İngiltere'nin Kent bölgesinde bir anne-baba kuğuyla 5 yavrusu havalı tüfekle öldürüldü. Kuğuların "Kraliçe'nin malı" olmaları ve "müessem nizamı" temsil etmeleri nedeniyle öldürüldüğü öne sürüldü.
İngiltere ve Galler'de açık sulardaki tüm "sessiz kuğular" kraliyet ziyafetlerinin en önemli yiyeceği olarak 14. yüzyıldan bu yana hükümdara ait, bu nedenle 1998'e kadar kuğu öldürmek, vatana ihanetle cezalandırılıyordu, 1981'den beri koruma altında olan kuğular artık Kraliyet ailesi tarafından yenmiyor. 5 yıl önce ise Windsor Sarayı'nın yakınlarında öldürüldükten sonra mangalda pişirilen bir kuğunun kemikleri bulunmuştu.
ÇOK SAYIDA SAÇMA TESPİT EDİLDİ
24 Kasım'da öldürüldükleri belirlenen kuğuların cesetleri Benenden Köyü'nde nehir kıyısında bir çöp torbasının içinde bulundu. Röntgen incelemesinde kuşlardan birinin tüm vücudunda çok sayıda saçma tespit edildi.
Hayvanları koruma örgütü RSPCA olayla ilgili soruşturma başlatırken, Swan Sanctuary adlı örgütten Stephen Knight, hayvanların Kraliçe'yle bağlantılı olması nedeniyle öldürüldüğünü söyledi. Knight, "Saldırganların kuğuları hedef almasının nedeni, Kraliyet'e ait olarak bilinmeleri ve müessem nizamı temsil etmeleri" dedi.
İngiltere'de kuğular 12'nci yüzyıldan bu yana her yıl Temmuz ayının üçüncü haftasında sayılıyor. Beş gün süren sayımda Thames Nehri'ndeki yavru kuğular bulunarak ayaklarına halka takılıyor. Geçen yılki sayımda 132 yavru kuğu tespit edilmişti. İngiltere'de 20 binin üzerinde kuğu olduğu tahmin ediliyor. Kraliçe 2'nci Elizabeth bu sayıma ilk ve son kez 2009'da katılmıştı.
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