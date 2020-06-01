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Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi - Haberler

DHA

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 19 Mart'tan itibaren İngiltere Krallık Kalesi Windsor’da kendisini karantinaya alan Kraliçe Elizabeth, 72 günün ardından ilk kez görüntülendi.

​Safkan yarış atı yetiştiricisi olan 94 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, renkli bir başörtü, tüvit ceket, binicilik pantolonu, beyaz eldiven ve bot giyip 14 yaşındaki Balmoral Fern adındaki Fell cinsi midilliye binerken görüntülendi.

98 yaşındaki Edinburgh Dükü eşi Philip Mountbatten ile karantinayı beraber geçiren kraliçenin son fotoğrafı 19 Mart'ta Buckingham Sarayı'ndan Berkshire'daki evine götürülürken çekilmişti.