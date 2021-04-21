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Kraliçe Elizabeth'in buruk doğum günü

Her yıl şölen havasında doğum günü kutlanan İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth 95 yaşına bastı. Geçtiğimiz günlerde eşi Prens Philip'i son yolculuğuna uğurlayan Kraliçe Elizabeth'in yas tutmaya devam edeceği açıklandı

Kraliçe Elizabeth'in buruk doğum günü
DHA

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, bu yılki doğum gününü buruk kutluyor.

Kraliçe'nin her yıl görkemli etkinliklerle kutlanan doğum günü, 73 yıllık eşi Edinburgh Dükü Prens Philip´in ölümü nedeniyle sönük geçiyor.

Eşi Philip'in ölümünden sonra ilk doğum gününü kutlayacak olan Kraliçe, eşinin yasını tutmaya devam ederken bazı geleneklere katılmayacak.

Kraliçe ve diğer kraliyet ailesi üyeleri genellikle yeni fotoğraflarını halkla paylaşarak doğum günlerini kutlarken, bu yıl bir portre yayınlanmayacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kraliçe 2'inci Elizabeth'in 95'inci yaş gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.

Johnson, Kraliçe´ye iyi dileklerini ileterek, "Başbakan olarak ona hizmet etmekten gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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