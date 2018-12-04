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İngiltere'nin güneydoğusundaki Kent şehrinde 7 üyeli bir kuğu ailesinin 24 Kasım'da havalı tüfekle öldürüldüğü belirlendi. Yetkililer Benenden Köyü'nün nehir kıyısında plastik poşet içinde bulunan kuşların vücudunda çok sayıda saçmaya rastlandığını açıkladı.
Kent polisi ve hayvanları koruma örgütü RSPCA, olayla ilgili soruşturma başlatırken İngiltere'deki kuğuların tedavi ve kurtarma çalışmalarını yürüten Swan Sanctuary kuruluşundan Stephen Knight, kuğuların "Kraliçe'nin malı" olmaları ve "müesses nizamı" temsil etmeleri nedeniyle öldürüldüğünü söyledi.
İngiltere ve Galler'de tüm kuğular 14. yüzyıldan bu yana kraliyet ailesine ait olduğundan 1998'e kadar kuğu öldürmek, vatana ihanetle cezalandırılıyordu. 1981'de koruma altına alınan kuğular için İngiltere'de her yıl temmuz ayının üçüncü haftasında sayım yapılıyor. 5 gün süren sayımda Thames Nehri'ndeki yavru kuğular bulunarak ayaklarına halka takılıyor. Geçen yılki sayımda 132 yavru kuğu tespit edilmişti. İngiltere'de 20 binin üzerinde kuğu olduğu tahmin ediliyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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