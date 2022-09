70 yıl boyunca Birleşik Krallık tahtında hüküm süren 96 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü hayatını kaybetti. Başta İngiliz Kraliyet ailesi olmak üzere Kraliçeyi seven herkes bu ölüm haberiyle birlikte derin bir hüzne boğuldu. Kraliçe'nin hayatıyla ilgili her detay dikkat çekerken gelişmeler yakından takip edildi. Netflix'te yayınlanan ve Kraliçe II. Elizabeth'in tahttaki ilk yıllarının perde arkasını anlatan The Crown dizisi listelerin üst sıralara yükseldi! Diziye ilgi tüm dünya genelinde hızla arttı.