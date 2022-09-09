Kraliçe II. Elizabeth'in Topkapı gezisinde neler yaşandı? 0:00 / 0:00

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HT 360 programına katılan Ortaylı, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü ve Topkapı gezisinde yaşananları şöyle anlattı;

"Her ortalama Britanyalı gibi dindar. Ne şekilde ortaya koyar veya koymaz bilmiyorum ancak mistik bir tarafı var. Dinlerle de çok ilgileniyor. Bunun başında da İslam geliyor. Kuran'a ilgisi var. Bir kere programı almışlar 6 ay önceden araştırmışlar. Yeşil Camii'nin imamı çok iyi, makam biliyor, onu dinleyecek bu tespit edilmiş. Fakat idareciler aynı hatayı yapmasın diye tekrarlıyorum, vali kendince birisini atıyor o dönem bu olmaz. Orada tespit edilen, camii hafız değiştirilmeyecek. O hoş olmadı. Ama baktım ama Kraliçe nezaketle dinledi. İç dünyası değişik" dedi.

Kraliçe'nin orta sınıf İngilizler gibi muhfazakar bir tavrı olduğunu belirten Ortaylı "Son derece skandallardan uzak, aile hayatına samimiyetle bağlı. Aile bireyleri bu konuda hattın dışına çıkıyorsa dahil olacaksa da görmeyecek şeyleri görmüyor, tartışmalkarı büyütmeyen bir yapısı var. Britanya Milletler topluluğunun başı ama Philip'in de eşi. Bu da çok önemli bu da nitelik. Onun için İngiliz halkı sever. Siz bakmayın Diana meselesi var ama Kraliçe de sevilir. Diana hakikaten şevkatli, merhametli duygusal bir kadın oradan dikkati çekti. Kraliçe ise bir denge unsuru" ifadelerini kullandı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.