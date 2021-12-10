Kraliçe II. Elizabeth geçtiğimiz aylarda ilk kez baston ile görülmüş, ardından ise önlem amacıyla tüm programını iptal etmişti.

Kraliçe II. Elizabeth'in kısa süre sonra sırtını incittiği açıklandı ve çok önemsediği Anma Günü (Remembrance Day) etkinliklerine de katılamadı.