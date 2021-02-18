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Kremlin: ABD, Kuzey Akım 2 yerine Teksas'la ilgilensin!

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD ile Almanya'nın Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesi için görüşmeler gerçekleştirdiği iddialarına ilişkin, "ABD'nin Kuzey Akım 2 yerine Teksas'taki enerji sorunuyla ilgilenmesi daha isabetli olur." dedi.

Kremlin: ABD, Kuzey Akım 2 yerine Teksas'la ilgilensin!
AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ile Almanya arasında Kuzey Akım 2 konusunda müzakereler gerçekleştirildiğine yönelik iddiaları değerlendirdi.

Bu konuda bilgilerinin bulunmadığını ifade eden Peskov, "Müzakereler hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Almanya'daki meslektaşlarımızın bu projeyi tamamlama isteğine dair açıklamalarını benimsiyoruz." diye konuştu.

Peskov, Kuzey Akım 2'nin "iyi bir proje" olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Projenin ABD'nin enerji güvenliğiyle hiçbir ilgisi yok. Öte yandan iklim değişikliğiyle birlikte yaşanan süreçte Avrupa'nın enerji güvenliğini sağlamakla ilgisi var. Amerikalı ortaklarımızın, Kuzey Akım 2 projesi yerine Teksas'taki elektrik ve ısınma sorunuyla ilgilenmeleri daha isabetli olur."

Toplam maliyetinin yaklaşık 10 milyar avro olması beklenen ve yüzde 94'ü tamamlanan proje sayesinde yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

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