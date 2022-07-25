Kremlin'den Odessa'daki saldırıya ilişkin açıklama 0:00 / 0:00

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Kremlin Pazartesi günü yaptığı açıklamada Odessa limanına seyir füzesi saldırısının tahıl ihracatını etkilemeyeceğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilerle verdiği demeçte Rusya'nın askeri altyapıyı hedef aldığını söyledi.

Peskov, 1 gün önce İstanbul'a imzalanan anlaşma ile bu durumun bir alakası olmadığını ifade ederek "Bu eylemler yalnızca askeri altyapıyı hedef aldı. Hiçbir şekilde tahıl ihracatını hedef almadı. Bu anlaşmayı etkilemez ve etkilememeli" dedi.

UKRAYNA SALDIRIYI AÇIKLAMIŞ, RUSYA KABUL ETMİŞTİ

Ukraynalı yetkililer, Moskova ve Kiev'in Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin arabuluculuğunda tahıl sevkiyatını yeniden başlatmayı kabul etmesinden bir gün sonra, Cumartesi günü Rus güçlerini Karadeniz'deki Odessa limanını füzelerle vurmakla suçlamıştı.

Ukrayna'nın güneyindeki askeri komutanlık, hava savunma sistemlerinin iki füzeyi vurduğunu, ancak diğer ikisinin de 'limanın altyapısına zarar verdiğini' açıklamıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Moskova'yı BM ve Türkiye'ye "taahhütlerini baltalamakla" suçladı ve "Rusya'nın Odesa limanına füze saldırısı başlatması ve verdiği sözleri tutması 24 saatten az sürdü. Bu anlaşma çökerse tüm sorumluluk Rusya'nındır" demişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise, Rus güçlerinin Karadeniz'deki Odesa limanında Ukrayna donanmasına ait bir gemiyi yüksek hassasiyetli füzelerle vurduğunu açıklamıştı.

TÜRKİYE'DE İMZALANAN ANLAŞMA

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yeniden başlatılmasını içeren anlaşma için Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres, Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov'un katılımıyla dün Dolmabahçe Ofisi'nde imzalar atılmıştı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

BM Genel Sekreteri Guterres ise "Bugün Karadeniz'de, dünyanın her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir umut ışığı var." demişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.