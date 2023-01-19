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Kremlin: Ukrayna taleplerimizi ne kadar hızlı kabul ederse çatışma o kadar hızlı biter

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın Rusya'nın taleplerini ne kadar erken kabul ederse çatışmaların o kadar hızlı sona ereceğini bildirdi.

Kremlin: Ukrayna taleplerimizi ne kadar hızlı kabul ederse çatışma o kadar hızlı biter
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AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Rusya’nın taleplerini ne kadar erken kabul ederse çatışmaların o kadar hızlı sona ereceğini bildirdi.

Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hayatta olduğundan şüphe duyduğuna yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

"Zelensky'nin tamamen psikolojik olarak Rusya'nın ve Putin'in var olmamasını tercih edeceği açıktır." diyen Peskov, Kiev yönetiminin Rusya ve Putin’in var olduğunu kabul etmesi gerektiğini vurguladı.

Peskov, "Ukrayna rejimi, Rusya ve Putin'in var olduğunu ve var olacağını, er ya da geç Rus karşıtı her şeyden vazgeçmek zorunda kalacağını ne kadar çabuk anlarsa, Ukrayna için o kadar iyi olur." ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın, Rusya’nın taleplerini de değerlendirmesi gerektiğini belirten Peskov, şunları kaydetti:

"Ukrayna rejimi, Rusya'nın öyle ya da böyle yerine getirilecek taleplerini karşılamaya hazır olduğunu ne kadar çabuk gösterirse her şey o kadar çabuk sona erer ve Ukrayna halkı, Kiev’deki rejimin başlattığı bu trajediden sonra o kadar çabuk toparlanmaya başlayabilir."

Batılı ülkelerin Ukrayna’ya, Rusya topraklarına saldırılmasına olanak sağlayacak olası silah sevkiyatına da değinen Peskov, "Doğal olarak, Ukrayna'ya Rus topraklarına saldırı yapılmasına olanak sağlayacak silah sağlama ihtimaline ilişkin istişareler potansiyel olarak son derece tehlikelidir." değerlendirmesini yaptı.

Muhtemel silah sevkiyatının çatışmaları yeni bir seviyeye taşıyacağını savunan Peskov, "Bu, çatışmayı yeni bir niteliksel düzeye taşımak anlamına gelecek ve bu da elbette Avrupa güvenliği açısından iyiye işaret etmeyecektir." dedi.

Sözcü Peskov, Putin’in, Ortodoksların kutladığı Epifani Bayramı kapsamında Moskova’da soğuk suya girdiğini ancak buna ilişkin fotoğraf veya video paylaşılmayacağını da söyledi.

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