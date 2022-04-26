Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak üzere firma yönetimiyle anlaşması kripto para piyasasındaki düşüşü tersine çevirdi.

Başta Bitcoin olmak üzere kripto paralar geçen perşembe günü Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla düşüşe geçmişti. Powell söz konusu açıklamasında Fed'in 3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının "masada" olduğunu söyledi. Halihazırda çok yüksek ve para politikasının ise eskiye göre hala destekleyici olduğuna işaret ederek, sıkılaşmada biraz daha hızlı hareket etmenin uygun olduğunu kaydetti.

Beklenenden şahin bu açıklama öncesi 43.000 doları zorlayan Bitcoin 39.000 doların altına geriledi.

Dün Elon Musk'ın Twitter'ı satın aldığında dair haberler çıkmaya başlamadan önce 38.400 dolar civarında seyreden Bitcoin haberin yayılmasıyla yükselişe geçti. Satın almaya ilişkin resmi açıklamanın gelmesiyle ise kazanımlarını hızlandırdı.

DOGECOIN'DE BÜYÜK BAYRAM

Bitcoin bu sabah itibarıyla 40.600 dolara kadar yükseldi. Günlük yükselişi yüze 4'ü buldu. Benzer şekilde Ethereum da yüzde 5.5 değer kazanarak 3.000 doların üzerine tırmandı. Binance Coin yüzde 3 yükselirken Solana yüzde 4, Ripple yüzde 3.1, Terra yüzde 6.2, Cardano yüzde 3.5 değer kazandı.

En sert yükseliş ise Dogecoin'de yaşandı. Satın alma açıklaması öncesi 0.12 dolardan işlem göre Dogecoin dün 0.16 doların üzerini gördü. Bugün gelen kâr satışlarıyla 0.1570'e gerilese de günlük yükselişi yüzde 23'ü aştı.

Elon Musk'ın son birkaç yıldır kripto paralara ve blokzincir teknolojilerine ilgisi olduğu biliniyor. Tesla ve SpaceX CEO'su Twitter üzerinden de özellikle 2021 boyunca kripto paralara desteğini sık bir şekilde açıkça gösterdi.

TESLA'NIN 1.9 MİLYAR DOLARLIK BITCOIN'İ VAR

Bunun yanında Tesla geçen yıl 1.5 milyar dolarlık Bitcoin alımı yaptı. Söz konusu Bitcoin'lerin değeri 2021 sonunda 1.9 milyar dolara yükseldi. Tesla, ayrıca Bitcoin ile ürün satışına başlamıştı. Ancak Bitcoin madenciliğinin çevreye olumsuz etkileri nedeniyle bu kararını askıya aldı.

Şimdi 'kripto para dostu' Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla sosyal medya platformunun da kripto paralarla daha sıcak bir ilişkiye girmesi bekleniyor. Bu Tesla'da olduğu gibi şirketin bilançosuna Bitcoin eklemesiyle ve/veya platformda kripto parayla ödeme imkanlarının genişletilmesiyle olabilir.

Bu konuda pek çok kripto para yatırımcısı büyük bir heyecan duysa da Twitter'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Yani dönen haberler ve yorumlar şu an için spekülasyondan öteye geçmemiş durumda. Dolayısıyla yatırımcıların kripto paralarda oluşan bu yeni hikayeye her zaman olduğu gibi tedbirli yaklaşması gerekiyor.