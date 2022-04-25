Geçen perşembe Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından 43.000 doları zorlarken bir anda düşüşe geçen Bitcoin'de satış dalgası yeni haftaya da taşındı.

Sabah saatlerinde günlük yüzde 3 değer kaybeden Bitcoin 39.338 dolarla yaklaşık 1.5 ayın dibine geriledi.

Ethereum da yüzde 4.5 gerileyerek 2.804 dolara kadar düştü. Binance Coin'de değer kaybı yüzde 4.1, Solana'da yüzde 6.5, Ripple'da yüzde 8.5, Terra'da yüzde 2.7, Cardano'da yüzde 5.8'i, Avalanche'da (AVAx) ise yüzde 6.2'yi buldu.

Fed Başkanı Powell geçen hafta enflasyonun halihazırda çok yüksek ve para politikasının ise eskiye göre hala destekleyici olduğuna işaret ederek, sıkılaşmada biraz daha hızlı hareket etmenin uygun olduğunu kaydetti.

ABD TAHVİLLERİ VE DOLARDA YÜKSELİŞ

Bu açıklamayla ABD 10 yıllık devlet tahvili getirisi yüzde 2.94 ile yaklaşık 3 yılın zirvesine yükseldi. Dolar endeksi ise son 4 günde yaklaşık yüzde 1 çıktı. Dolar ve ABD tahvillerindeki güçlenme kripto paralar gibi riskli kabul edilen varlıklarda satışa yol açtı.

Bitcoin bu açıklamadan önce 42.000 doların üzerindeyken cuma günü 40.000 dolarlık psikolojik seviyenin altına geriledi. Hafta sonu yatay bir seyir izleyen dünyanın en popüler kripto parası yeni haftaya ise yeni bir satış dalgasıyla girdi.

Söz konusu açıklamalar öncesi 1 trilyon 965 milyar dolar olan kripto paraların toplam piyasa değeri 1 trilyon 775 milyar dolara geriledi. Yani 4 günde piyasadan 190 milyar dolar buharlaştı

YİNE NASDAQ'LA PARALEL HAREKET ETTİ

Bitcoin cuma günü son dönemlerde olduğu gibi Nasdaq'a paralel hareket etmişti. Nasdaq Bileşik Endeksi Powell'ın açıklamaları ve Netflix'deki kan kaybıyla cuma günü yüzde 2.55 düşmüştü.

Analistler piyasaların gözünün şimdiden 3-4 Mayıs'taki Fed toplantısına çevrildiğini ve Fed yetkililerinin açıklamalarının dikkatle takip edildiğini belirtti.