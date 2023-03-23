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Kronik hastalar oruç tutmadan önce mutlaka doktorlarına başvurmalı

Ankara Etlik Şehir Hastanesi iç hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Emin Gemcioğlu, "Kronik hastalarımızın oruç tutmadan önce ayrıntılı tetkik ve tahlillerini yaptırmaları gerekiyor" dedi

Kronik hastalar oruç tutmadan önce mutlaka doktorlarına başvurmalı
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AA

Ankara Etlik Şehir Hastanesinde iç hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Emin Gemcioğlu, diyabet, kalp, yüksek tansiyon gibi kronik hastalıkları bulunan kişilerin oruç tutmaya başlamadan önce mutlaka doktora başvurarak, ayrıntılı tetkiklerini yaptırmaları gerektiğini söyledi.

İç Hastalıkları Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Gemcioğlu, oruç tutmak isteyen kronik hastaların ramazan ayında dikkat etmesi gerekenlere ilişkin bilgileri paylaştı.

Ramazan ayıyla birlikte kendilerine başvuran kronik hastaların ilk sorduğu sorunun "Oruç tutabilir miyim?" olduğunu aktaran Gemcioğlu, bu süreçte özellikle diyabet, yüksek tansiyon, kalp, romatizma ve kanser hastalarından yoğun başvurular aldıklarını belirtti.

Her kronik hastalığın ve hastanın kendi içinde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Gemcioğlu, "Kronik hastalarımızın oruç tutmadan önce mutlaka doktor kontrolünde olmaları, ayrıntılı tetkik ve tahlillerini yaptırmaları gerekiyor" ifadesini kullandı.

"İNSÜLİN KULLANAN DİYABET HASTALARINA ORUÇ TUTMAMALARINI ÖNERİYORUZ"

Doç. Dr. Gemcioğlu, oruç tutmak isteyen diyabet hastaları için şu önerilerde bulundu: "Diyabet hastalarını biz iki gruba ayırıyoruz. İnsülin kullanan hastalarımıza genelde oruç tutmamalarını öneriyoruz. Çünkü gün içinde bu gruptaki hastalarımızda ciddi şeker düşüklüğü oluşur.

Fakat hastamızın kan şekeri kontrol altındaysa, günde 1 veya 2 tablet şeker ilacı kullanıyorsa, bu ilaçlar kan şekerini ciddi anlamda düşürücü değilse hastalarımızın ilaçlarını sahur ve iftar vaktine göre ayarlayıp oruç tutmalarını önerebiliyoruz. Bu hastalarımız oruç tutarken gün içinde çok efor sarfetmemeli, iftar ve sahur arasında yeterli sıvı alımına dikkat etmeli."

"TANSİYON HASTALARI ÖNCE KAN BASINCINI ÖLÇTÜRMELİ"

Hipertansiyon (yüksek tansiyon) hastalarının da dikkat edeceği hususların bulunduğunun altını çizen Gemcioğlu, "Tansiyon hastalarımız ramazanda bize başvurduğunda kan basıncı kontrollerini yapıyoruz. Eğer kan basıncı normal sınırlarda ise ilacını iftar ve sahura göre düzenleyip orucunu tutmasını önerebiliyoruz" diye konuştu.

Gemcioğlu, kan basıncı çok yüksek ve kontrol altında olmayan hastaların ise tedavi düzenlemesini yaptıklarını ve en azından bu tedavinin ilk döneminde oruç tutmamalarını önerdiklerini söyledi.

KALP HASTALARI

Kalp hastalığının ise çok farklı çeşitlerinin olduğuna dikkati çeken Gemcioğlu, "Eğer hastamızın kalp yetmezliği varsa, vücudu ödem topluyorsa, idrar sökücü kullanmak zorundaysa oruç tutmamalarını öneriyoruz. Kalp yetmezliği olmayan, sadece birkaç kalp ilacı kullanan hastalarımız ise yine hekimlerince ilacının dozu ve saatini ayarlayarak oruç tutabilir" dedi.

KİMLER ORUÇ TUTMAMALI?

Kemoterapi alan kanser hastalarına oruç tutmayı kesinlikle önermediklerini vurgulayan Gemcioğlu, şöyle devam etti: "Çünkü bu hastalarımız vücut direnci baskılı olan, enfeksiyona açık hastalar. Bunun dışında böbrek yetmezliği olan ve diyalize giren hastalara da oruç tutmalarını önermiyoruz. Fakat diyalize girmeyen, stabil böbrek hastalarının ilaç tedavileri iftar ve sahura göre düzenlenerek oruç tutmaları önerilebilir."

İleri yaştaki kişilerin de sıvı kaybı konusunda dikkatli olması gerektiğini söyleyen Gemcioğlu, "Geriatrik yaş grubundaki hastalarımızda eğer sıvı kaybı ciddi problem yaratıyorsa hasta özeline göre oruç tutmamalarını önerebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçları kullanan iltihaplı romatizma hastalarına da genellikle oruç tutmalarını önermediklerini anlatan Gemcioğlu, bunun haricindeki hastaların ise doktorlarının önerisi doğrultusunda oruç tutabileceğini vurguladı.

"ORUÇ TUTABİLECEK HASTALAR MUTLAKA SAHUR YAPMALI"

Doç. Dr. Gemcioğlu, doktorunun onayıyla oruç tutan kronik hastaların ramazanda dengeli ve sağlıklı beslenmesinin önemine işaret ederek, "Oruç tutabilecek kronik hastalarımız mutlaka sahur yapmalı, gerekli sıvı alımını ihmal etmemeli. Gerekirse doktorunun görüşü doğrultusunda ilaçları iftar ve sahur olmak üzere iki doza bölünerek düzenlenmeli" bilgisini paylaştı.

Kronik hastaların da tüm bireyler gibi ramazanda ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınması gerektiğini aktaran Gemcioğlu, bu dönemde sıvı kaybına neden olacak, yorucu fiziksel egzersizlerden de uzak durulması tavsiyesinde bulundu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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