Kronik hastalara ekim ve kasımda grip aşısı önerisi

28.09.2018 - 08:36 | Güncelleme: AA

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, kronik hastalığı olan kişilerin her yıl ekim veya kasım ayında grip aşısı olmaları gerektiğini söyledi. Dr. Savaşçı, "Özellikle 65 yaş üzeri bireyler ile böbrek yetmezliği, kronik karaciğer hastalığı, diyabet, kalp yetmezliği, kronik akciğer hastalığı, kanser tedavisi alan bireyler risk altındadır. Bu nedenle kronik hastalığı olan kişilerin her yıl ekim veya kasım ayında grip aşısı olmaları önerilir" dedi

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, soğuk havaların hastalıklara davetiye çıkardığı, grip, soğuk algınlığı, bademcik, kulak enfeksiyonları ve zatürrenin en sık görülen hastalıklar olduğunu söyledi.

GRİP AŞISI HANGİ AYDA YAPILIR?

"ANTİBİYOTİK KULLANMAYA GEREK YOK"

Bu hastalıkların çoğunun viral enfeksiyonlar olduğunu ifade eden Savaşçı, "Viral enfeksiyonların hiçbirinde antibiyotik kullanma gerekliliği yoktur. Birçok viral enfeksiyonda ne yazık ki antibiyotikler kullanılmakta, bu durum da vücudumuza faydadan çok zarar vermektedir" dedi.

Savaşçı, kişisel temizlik gibi basit yöntemlerle yaşam kalitesini düşüren, hem sosyal hayattan hem iş hayatından alıkoyan enfeksiyon hastalıklarından büyük oranda korunmanın mümkün olduğunu belirtti.

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İŞTE RİSK ALTINDA OLANLAR

Özellikli kronik hastalığa sahip olanların risk altında bulunduğunu ifade eden Savaşçı, şöyle devam etti: "Özellikle 65 yaş üzeri bireyler ile böbrek yetmezliği, kronik karaciğer hastalığı, diyabet, kalp yetmezliği, kronik akciğer hastalığı, kanser tedavisi alan bireyler risk altındadır. Bu nedenle kronik hastalığı olan kişilerin her yıl ekim veya kasım ayında grip aşısı olmaları önerilir. Ayrıca özellikle solunum yollarında zatürre yapan enfeksiyon etkeni olan pnömokok isimli bakteriye karşı, pnömokok aşısının kronik hastalığı olan hastalara yapılması uygundur. Bağışıklık sisteminin güçlü ve sağlıklı olması için antioksidan özelliği olan vitaminlerin alınmasını sağlayacak taze sebze ve meyveler tüketilmelidir. Çinko ilk 24 saat içinde alınırsa semptomları azaltır. C vitamini, E vitamini, ekinezya, ginseng ve probiyotikler direncin artmasına yardımcı olur."

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