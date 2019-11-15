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Kuaförüm Sensin'de final günü gözyaşları içinde geçti!

Bu kez yarışmacıları ağlatan finalde yaşanan ayrılık değil, kuaför Veli Amca’nın zor geçen hayatına dair anlattıklarıydı.

Kuaförüm Sensin

Çocukluğu yokluk içinde geçen Veli Amca zor zamanlarını ve ailesi ile ilgili yaşadığı sorunları anlatırken, kendi hassasiyetlerini de hatırlayan yarışmacılar gözyaşlarını tutamadı ve stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

Duygusal geçen final gününün sonunda Sevcan ve Melek birinci olarak 10 bin liralık ödülün sahibi olurken, yarışmanın renkli ve birbirleriyle didişmeleriyle dikkat çeken çifti Koray ve Sevil haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda etti.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İŞTE O ANLAR

 

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