Çocukluğu yokluk içinde geçen Veli Amca zor zamanlarını ve ailesi ile ilgili yaşadığı sorunları anlatırken, kendi hassasiyetlerini de hatırlayan yarışmacılar gözyaşlarını tutamadı ve stüdyoda duygusal anlar yaşandı.



Duygusal geçen final gününün sonunda Sevcan ve Melek birinci olarak 10 bin liralık ödülün sahibi olurken, yarışmanın renkli ve birbirleriyle didişmeleriyle dikkat çeken çifti Koray ve Sevil haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda etti.



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