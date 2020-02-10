Hayat ve Özlem’in iddialı dönüşü stüdyoda gerilimi yükseltti. Gün boyu yaşanan tartışmalar, haftanın nasıl geçeceğine dair sinyalleri verdi.
“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!
İşte o anlar;
BAKMADAN GEÇME
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